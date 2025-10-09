ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台積電首片2奈米晶片落地　楠梓早買3年單坪省10萬

▲▼ 後勁,勞宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市長陳其邁3日透露，已收到台積電高雄廠試量產的第1片2奈米晶片。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄半導體產業鏈持續加碼，高雄市長陳其邁透露，已收到台積電試量產的首片2奈米晶片，加上封測廠龍頭日月光K18B新廠動土，形成更強韌的生態系。根據實登統計，楠梓園區周邊房價，早買3年單坪可省下10萬元。

高雄市長陳其邁已透露，日前收到台積電高雄廠的試營運的第一片2奈米晶片，「真的是百感交集，相信以台積電現在P1~P5廠的2奈米的先進製程，全球最先進的製程就落在高雄。」

▲▼ 日月光 。（圖／記者張雅雲攝）

▲全球封測龍頭日月光加碼投資高雄，K18B廠3日舉行動土典禮。（圖／高雄市經發局提供）

而全球封測龍頭日月光加碼投資高雄，K18B廠3日舉行動土典禮，該廠位於楠梓科技產業園區，目標2028年第一季完工，總投資金額新台幣176億元。

台積電P1廠位於原楠梓產業園區，該園區納入南科後，目前屬於南部科學園區擴建高雄第3園區(楠梓園區)，而日月光K18B廠位於楠梓科技產業園區，2產業園區均位於楠梓，隨著台積電、日月光等重量級廠商持續擴產，帶動區域房市行情同步升溫。

台灣房屋根據實價登錄統計，楠梓科技產業園區周邊住宅均價，由2023年的每坪19.9萬元，升至2025年的22.9萬元，短短3年漲幅14.8%。

而台積電所在的楠梓園區漲勢更為驚人，台灣房屋趨勢中心經理李家妮表示，2023年僅18.4萬元，2025年已飆上28.3萬元，3年增幅高達53.4%，早買3年單坪可省下10萬元，價差相當明顯。

區域 2023年 (萬元/坪) 2024年 (萬元/坪) 2025年 (萬元/坪) 增減幅
楠梓科技產業園區 19.9 23.3 22.9 14.8%
南科高雄第3園區(楠梓園區) 18.4 22.1 28.3 53.4%

▲楠梓2大園區近年房價。資料來源：實價登錄、台灣房屋。（ETtoday製表）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店長蔡岳霖指出，楠梓科技產業園區就是原本的楠梓加工出口區，因應產業轉型而改名，園區內有日月光等知名大廠，附近就是捷運紅線楠梓加工區站，距離台積電設廠的南科楠梓園區也不遠。

2園區周邊都是早期發展生活圈，藍昌路、後昌路、台17線商家林立，生活機能發達。隨台積電上下游半導體業者陸續進駐後，帶動區域房市價量雙漲。

不過在央行打炒房、嚴控不動產放款資金後，不只投資客買氣消風，不論是台積宅、日月光宅成交量都跟著退燒，近期屋主願意開出甜甜價，漲勢已大幅放緩。

關鍵字：高雄半導體房市楠梓台積電日月光產業園區

台積電首片2奈米晶片落地　楠梓早買3年單坪省10萬

