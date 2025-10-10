頭份交易量從1千變1百　網諷：5字頭買不起

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 頭份房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲因竹科外溢效應而紅極一時的竹南頭份房市，近來面臨新成屋交屋潮與市場觀望氛圍雙重夾擊，交易銳減。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

因竹科外溢效應而紅極一時的竹南頭份房市，近來面臨新成屋交屋潮與市場觀望氛圍雙重夾擊，據實價登錄最新統計顯示，頭份市前8月共有124筆交易，相比去年同期1081筆，大幅銳減。網友則大噴，5字頭買不起！

2024年頭份市預售屋交易，是實登上路以來新高，根據行政院主計處資料，頭份市近1年人口增加逾千人，戶數從4萬0590戶成長至4萬3336戶，年增率達6.7%，近期實價登錄顯示，當地住宅大樓成交價已首度突破5字頭，刷新區域行情紀錄。

但是，近來面臨新成屋交屋潮與市場觀望氛圍雙重夾擊，據實價登錄最新統計顯示，2025年頭份市前8月共有124筆交易，相比去年同期1081筆，在地房仲表示，去年遇「昌隆廣場」及「築上惠友」2大案挹注交易量，今年又遇到限制貸款，一推一拉，交易量的減少相當有感。

對於頭份高房價，網友不少人感嘆：「台灣人有錢程度超乎想像」、「希望各縣市再多蓋百萬戶都不夠買」。另有人表示，這種價位「對園區從業人員不是問題」，但對當地人來說卻是「全數洗出去的時間到了」。
不過，以去年底進場的「亞昕中央大道」來說幾近完銷，均價49.29萬元，最高單價更達56.87萬元，創下頭份住宅大樓新高紀錄。

▲▼ 頭份房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市氛圍趨於理性之際，買方心態不再一味追價，而是更注重總價帶與產品規劃的匹配度。（圖／記者陳筱惠攝）

另外新竹太睿建設也首度插旗頭份市推出「太睿四季」，該案基地位在正中央路上。該案主打3房，單層4戶配雙梯設計，推出工程0付款方案，降低購屋族進場壓力，吸引不少關注。

另，位於文林街、建興街的「惠宇新聚」則在近期揭露首波12筆交易，均價49.25萬元，最高單價達51.15萬元，後續高樓層成交有望再推升行情。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析：「頭份北側緊鄰新竹科學園區、竹南科技園區、廣源科技園區，南側則有頭份工業區，提供大量就業機會，產業與人口紅利持續為房市注入強勁動能，但房市氛圍趨於理性之際，買方心態不再一味追價，而是更注重總價帶與產品規劃的匹配度。」

關鍵字：頭份市房價新建案房市觀察房價上漲

