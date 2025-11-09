2838萬買台北房！「2%服務費」女耍賴只付一半　房仲公司提告了

▲于女購屋後卻僅付了一半的服務費給房仲，因此挨告請求給付。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名于姓女子113年6月間透過房屋仲介，成功以價金新台幣2838萬向另名林姓女子購得房屋，簽立買賣契約後並完成過戶、點交，未料于女卻未依約給付服務費56萬7600元給房仲，僅付了28萬，尚有28萬7600元未付；房仲公司因此提告請求給付。台北地院法官審理後，判于女給付28萬7600元。可上訴。

判決書內容指出，房仲公司113年6月居間仲介，媒合于女以2838萬元買下台北市一棟房屋，未料于女完成簽約、交屋、點交後，卻未依照約定給付2%服務費，于女只付了28萬元，尚有28萬7600元未給付，因此依照雙方服務費確認單之約定，提告請求于女給付。

對此，于女則表示，她簽約後，與前屋主林女有意重新簽訂買賣契約，且她在所有權轉移登記前，有借屋裝修的需求，然房仲卻未居間協助重新簽訂買賣契約與借屋裝修契約，仲介公司之給付即不符合債之本旨，不得請求報酬；且房仲還協助林女寄發存證信函催告她履行買賣契約，並要求她承認違約、賠償林女損失之有利於賣方行為，依民法規定，不得向她請求報酬。

此外，于女還向房仲公司求償，因無法延後交屋日而導致她提前繳付的2期房貸共15萬7544元、因無法借屋裝修立即入住而額外支出之原房地4個月房貸及管理費共14萬3694元、為了於最晚交屋日前給付尾款向多家銀行詢問貸款事宜之電話費500元、改向匯豐銀行諮詢貸款及辦理對保而請假4天所受之薪資損失15萬000元及請律師回覆賣方存證信函而支出1萬0554元等損害，共32萬7292元，並以此債權就仲介公司請求支服務報酬債權行使抵銷權，認為房仲主張為無理由。

台北地院法官審酌，于女確實有委託房仲居間仲介購買房屋，而房仲確實也為于女報告此一不動產訂約機會，並協助與賣方完成買賣契約之簽訂，因此依民法規定，得請求報酬，又兩造就系爭居間契約之服務報酬乃約定為買賣價金之2%，因此房仲公司得請求56萬7600元，因此判于女應給付剩餘款項28萬7600元。全案可上訴。