只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

記者陳筱惠／台中報導

「益民一中商圈」於2010年興建完成，實際走訪，目前仍超過35間娃娃機店進駐，該商圈自開幕以來幾乎閒置，中間也進駐過文創團隊，據周邊店家透露，其實大路上人潮還是很洶湧，但就像是「一條結界」跨不過去。

時間回到2006年，建商標進5000坪的土地後，號稱要複製一中街，共2期，規劃套房、店面210間，旗艦店8棟、補習大樓2棟，地下室可停400部車。

當時吸引不少投資客，最多的一次入手10多間，本想擴大一中街逛街人潮，初期多進駐服飾等店家，至今還有不少舊的招牌仍能見當時風華，但後續傳出租金高昂招商不利，大型店家進不來，中小店家也失去信心。

▲實際調查益民商圈臨路的8間角間店面，每坪租金可來到1萬元，商店街店面月租金約3~5萬元，拆算下來每坪約3千元。（圖／記者陳筱惠攝）

因此，益民商圈氣場、人流全失，店套產品房價和租金都下跌，也讓不少娃娃機店逆勢進駐，實際走訪，幾乎整個商圈都是娃娃機店，至少35間店面從早到晚都只有娃娃機的霓虹閃爍。

實際調查益民商圈臨路的8間角間店面，每坪租金可來到1萬元，但只要進入商店街街道，12坪大的店面，月租金約3~5萬元，拆算下來每坪約3千元。在地房仲郭先生表示：「這裏就這樣了，租金漲不上去是環境問題，降不下去是取得成本的問題。」

▲益民商圈最賺錢的是擁有400車位的地下室，營收可突破百萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

郭先生分析：「這10年來這商圈都這樣，景氣最好的時間點也依然是娃娃機進駐，觀察台中市商圈越來越多，未來人潮會被稀釋，即便商圈設計很好，樓上套房住戶也夠，擁有基本優勢但很可惜。」

實際走訪，白天的時間商圈內的垃圾尚未收走，供人休息的座位上有飲料、有煙蒂，這些在周邊居民、店家也曾反應過，郭先生說：「其實那邊還是有人潮，約下午兩點過後，就形成『暗光鳥』生活圈，不過最賺錢的還是擁有400車位的地下室，營收可突破百萬元。」

