【廣編】公園YOYO雙公園、雙捷運　大都會公園景觀首席

▲公園YOYO擁有新北二重公園休閒機能。
圖、文／茂德建設提供
「公園YOYO」集結水岸綠景、交通便捷、未來發展，三大指標優勢！坐擁萬坪雙公園，河岸景觀第一排，水岸綠心宜居標的。近取雙捷三重站，1站北車雙星特區、１站新第二行政中心、１線直達國門桃機，交通優勢無往不利。比鄰新北科技園區、新北信義計畫區，未來潛力勢不可擋。「公園YOYO」精鑄Art Deco建築，美學身段、絕佳地段，領銜三重蛻變新生，樹立全新生活典範。
雙公園地利精萃，雙花園美學實現！英倫中庭院景，對映天際花園，打造垂直森態的滿目綠景。挑高時尚大廳氣派迎賓，健身房、瑜珈教室、閱讀室、兒童遊戲室等飯店級規格，讓全齡生活感動倍增。
放眼三重右岸新重劃區，一橋到北市，雙捷運加持，三重CITY LINK百貨也即將登場；以及區域醫療、學區等成熟機能，生活品質看好、利多源源不絕，即將躍身為新北三重最高級的住宅區！市場特別聚焦河景公園宅，不但具備永久棟距，還享受更好的通風與採光，賣一戶少一戶的稀缺優勢，讓房價穩定保值！「公園YOYO」座落雙公園第一排，擁有新北二重公園休閒機能，以及大都會公園的無敵景觀；近取雙捷三重站，交通、學區、生活機能一應俱全，重新定義三重右岸生活，躋身首都圈菁英入口。
