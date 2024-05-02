【廣編】三重最稀缺板塊！大都會公園、水漾路第一排　公園yoyo罕見雙公園景觀小宅超搶手

▲台北雙星空拍實景輔以3D透視。

圖、文／甲山林提供

三重擁有全台最大都會公園，及新北第二市政府、最近北市地利等優越條件，被看好是下座新北信義計畫區，據地政局資料，連五季三重預售屋交易金額與件數居新北之冠，市場看好未來單價可望破百，近期天菜級指標建案即將公開！「公園yoyo」位在稀有雙公園第一排，鄰近機捷A2a站，精品小坪數規劃輕鬆圓夢！

台北雙星預計2027年完工，一橋之隔的「公園yoyo」將搶先得利共同受惠！隨著西區門戶計畫如火如荼進行中，千億投資建設煥發新生，未來城市開發將東軸西轉，與台北市高昂的房價相比，三重價格更顯親民許多，現在就是卡位西區黃金十年的最佳時機！

「公園yoyo」佔據424公頃大都會公園，與千坪二重公園第一排，無敵景觀綠意旖旎視野，開闊生活尺度，公園首排的價值無可複製，綜觀房地產買賣交易行情，擁有公園景觀的房產平均漲幅超過無景觀房產2成以上，更加上散步3分鐘就可抵達規畫中機捷A2a站，2站直達台北車站，公園綠金、捷運利多就是保值不敗定律！

【公園yoyo】基本資訊

官方網站：https://bit.ly/4bhwAp7

接待中心：新北市三重區水漾路二段(二重公園旁)

貴賓專線：(02)8985-1166