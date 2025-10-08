高雄國賓改建高度將降3、4層　鄰房訴願遭駁回

▲高雄國賓飯店危老重建案爭議延燒多月，附近住戶組成自救會，接連向市府與大陸建設抗議。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄國賓飯店危老重建案爭議延燒多月，附近住戶組成自救會，接連向市府與大陸建設抗議，甚至提起訴願與停止執行聲請，大陸建設表示，將原設計2棟大樓高度從58樓及52樓，分別調降至55樓及48樓後，而環境部與高雄高等行政法院已駁回鄰房訴願及停止執行聲請。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄國賓飯店於1981年12月開幕，位於愛河第一排，曾是港都指標性地標。因建物老舊，國賓飯店於2022年底與厚生及欣陸投控旗下大陸建設簽署合作開發契約，依《危老條例》申請重建，規劃改建為高端飯店式住宅，2023年1月底正式熄燈後，啟動重建計畫。

由於該案容積率高達1142%，甚至超越曾引起爭議的「京華城」案，因耐震評估與相關程序，引發周邊居民組成「高雄國賓飯店不當容積自救會」。

▲高雄國賓飯店危老重建案位於愛河第一排，爭議起因主要源於與東側「京城凱悅」及北側「夢萊茵」等2棟大樓住戶間的景觀衝突。（圖／記者張雅雲攝）

大陸建設代理發言人葉昭慶指出，針對上次都市設計及建照預審意見，主動優化設計方案，原規劃2棟主建築樓高由58樓、52樓分別調降為55樓及48樓；地下層由7層減為6層；建蔽率則從42.37%降至41.78%，以降低量體、改善通風採光，回應外界關切。

大陸建設強調，本案爭議起因主要源於與東側「京城凱悅」及北側「夢萊茵」等2棟大樓住戶間的景觀衝突。部分住戶因而質疑本案不符危老條例或主張基地位於液化潛勢區，藉此意圖阻擾或拖延開發進度。

而周邊住戶等10餘人5月13日對高雄國賓開發案環評處分所提訴願，環境部已依法駁回其訴願及停止執行申請；同時，高雄高等行政法院亦駁回同一團體提出的停止執行聲請，環境部與法院已雙雙駁回鄰房訴願。

至於目前國賓案進度，葉昭慶表示，上周已完成第2次設計都審會議，目前準備下次會議中。對大陸建設續行危老案，自救會截至發稿，尚未回應。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱