舊玉市改建商場開工　台中登全台商業投資最熱城市

▲今（8）日低調開工的北屯「市31」，為昔日錦村市場（崇德玉市）基地位處11期鄰近14期，預計2028年完工營運。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

內政部營建署最新統計顯示，前7月全台商業類建築使用執照核發樓地板面積達15萬8434坪，雖較去年同期略減，但台中市以9萬3562坪、年增17倍之姿衝上全國第一，成為全台商業投資最熱城市。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

根據營建署資料，前7月商業類使照共核發58件、總樓地板面積15.8萬坪，件數雖較去年少16件，但平均規模更大。其中，台中市的使照件數微增4件，樓地板面積卻暴增17.4倍，顯示大型商業開發案紛紛湧現。

以實績來看，新光三越台中中港店2024年營業額高達258.3億元，穩居全台百貨業冠軍、相鄰的大遠百以209億元位居全台第三，雙雙擠進全臺「年營收200億元俱樂部」。

今（8）日低調開工的北屯「市31」，為昔日錦村市場（崇德玉市）基地位處11期鄰近14期，坐落崇德路三段及崇德十八路交叉口，距離74號快速道路僅3分鐘，南來北往便捷；更鄰近「台中洲際棒球場」、「台中巨蛋」及將開幕的「漢神洲際購物中心」。

「市31」開發案興建期5年，營運期45年，由統一企業集團、太子實業公司興建「太子置地廣場」，預計投資金額15億元以上，規劃地下3層至地上5層，預計2028年完工營運。

對此，鄉林集團董事長賴正鎰指出，疫後百貨與商場經營朝「大型化」發展，不論是餐飲空間、藝文展示或休憩動線都更強調舒適體驗。台中憑藉地理優勢，連結雲林、彰化、投苗等周邊縣市，形成約600萬人口的龐大消費圈，成為全台零售市場的「新龍頭」。

▲「D-ONE第一大天地」主打全台最大複合商場，結合百貨、飯店、會展中心與影城，預計明年底開幕。（圖／記者陳筱惠攝）

賴正鎰指出，中台灣的經濟消費動能已大幅超越雙北，不僅百貨商場及零售業年營收屢創新高，第4季起更有多家新百貨接力登場，看好未來將成為房市推案新焦點。

隨著百貨戰線擴張，建商也積極跨足商場版圖。包括漢神建設北上插旗台中洲際生活圈，年底即將開幕的「台中漢神洲際購物中心」、元利建設則以「大全聯」品牌在東區打造全聯百貨旗艦店，佔地4245坪，採地上4層複合式商場設計。

此外，捷運市政府站旁的G9-1開發案由冠德建設與中鹿開發合作，將興建地上43層、樓高208公尺的複合式地標，緊鄰的「國泰101置地廣場」同步開發中。

高鐵特區也成為另一商業戰場，「D-ONE第一大天地」主打全台最大複合商場，結合百貨、飯店、會展中心與影城，預計明年底開幕，富旺建設同樣在烏日推出「F Plaza」商場，太子建設則在大里與崇德路三段打造「太子置地廣場」，預計2028年正式營運。

