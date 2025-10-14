ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

電梯免計容積　專家憂：誘因有餘、規範不足

▲▼颱風,停電,緊急發電,電梯 。（圖／記者張雅雲攝）

▲虛坪改革中的「電梯免計容積」政策，鼓勵新建與舊改建案增設電梯。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

內政部日前公布虛坪改革研議進度，修法鎖定免計容積項目、管委會空間、停車位三大項目，其餘項目力拚明年上路，預計能將集合式住宅高公設比將低5％，其中「電梯免計容積」政策，鼓勵新建與舊改建案增設電梯。專家認為該政策雖有助提升建商設定意願，但若未同步建立更明確的比例標準，實際效果恐仍有限。

不少台灣大型社區近年出現「電梯不夠用」的抱怨，高樓層住戶上下樓常得久候，引發梯戶比是否合理的討論。現行法規目前並未明文規定梯戶比，僅在《建築技術規則》中建議「6樓以上應配置1部電梯」，以及「10層以上、單層樓地板面積逾1500平方公尺」，須依比例增設緊急用昇降機。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「目前法規僅對電梯設定最低標準有所規定，這讓市場在成本與利潤考量下，出現許多梯戶比失衡的案例，也形成業界普遍以1:3或1:4作為黃金梯戶比的不成文規範。」

▲▼如何降低排隊等電梯的時間，是一門大學問。（圖／記者項瀚攝）

▲專家認為，新制僅提供誘因，並未明確規範電梯數量與梯戶比。（圖／資料照）

陳傑鳴進一步分析，新法雖允許電梯及部分附屬空間不計入容積，但實際上安全梯間、排煙室、機電空間的總合面積也不得超過基地容積的15%。若將電梯全面免計容積，開發商便能在相同基地上興建更多樓層與戶數，利潤提高，對老舊公寓改建或加裝電梯的推動也具正面意義，符合高齡化社會的無障礙需求。

然而，實際面上，《住展雜誌》企研室總監暨發言人陳炳辰表示政策也存在侷限與風險。他認為：「新制僅提供誘因，並未明確規範電梯數量與梯戶比，開發商若仍以最低標準行事，實際改善幅度恐有限。」

「其次，設定電梯需額外結構、機電與空間配置，在基地狹小或高度受限的舊建築中，實務上仍難落實。」陳炳辰說。

關鍵字：虛坪改革住宅公設比電梯政策社區問題改建需求

