ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

盤整不等於停擺　台中20場預售案維持月月成交

▲▼ 房市,示意,預售屋,紅單禁止轉讓,預售屋紅單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案每個月都有成交，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

儘管市場氛圍趨於觀望，但根據實登資料顯示，台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案每個月都有成交，市場資金持續盤旋，從七期豪宅、南屯與北屯中高單價住宅，信義房屋專家認為，成交熱點顯示市場仍在穩步前行。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便預售屋銷量大幅度縮減，但根據實登資料顯示，台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案月月成交，共計20案，分佈範圍從傳統蛋黃區到海線都有，對此信義房屋太平新興店專員吳俊霆分析：「整體而言北台中比重仍高，特別是機捷沿線與14期重劃區的新案，雖然市場氣氛保守，但仍能維持穩定成交，顯示剛性與換屋需求並未退場。」

另外值得注意的是，吳俊霆說：「太平、潭子等北台中的外圍區新案，部分開案時間落在9月，但首波也衝出高交易，也變相表示外圍生活圈的剛需產品受到景氣影響波動較小。」

▲▼ 房市,示意,預售屋,紅單禁止轉讓,預售屋紅單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北台中比重仍高，特別是機捷沿線與14期重劃區的新案，雖然市場氣氛保守，但仍能維持穩定成交，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察成交紀錄，位於西區的璞真建設「勤美之真」以均價每坪73萬元、總價約2700～5200萬元的高階產品，延續勤美生活圈的精品住宅定位，吸引長期自住與置產買盤；同區達麗建設「拾穗」也以每坪73.1萬元維持穩定銷售。

南屯區則展現強勁支撐力，包含豐邑集團「泊金灣」成交均價66.1萬元、五期的鉅陞「藏賦」與13期的鉅虹「蒔美」分別成交均價為65萬元與66.8萬元。整體觀察，南屯區在13期重劃區與市政延伸軸的帶動下，買氣仍具續航力。

▲▼ 市政一號廣場，微型商辦 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲興富發「市政壹號廣場」以每坪80.2萬元、5~8月共揭露33戶，顯示企業置產需求穩定。（圖／記者陳筱惠攝）

北屯機捷沿線則以中高價住宅與商辦同步推進，遠雄「敦富」與登陽「華馥」均價分別為54.6萬元與53.8萬元，受到通勤便利與生活機能加持，商辦產品浩瀚「創立方」均價48.6萬元，也吸引企業自用與中小型投資客佈局。

北屯14期新案表現搶眼的有熊圖「敘DOS」每坪成交78.8萬元，大陸建設「豐莚」均價71.5萬元，但成交總價上看5000萬元區間，顯示高階客群仍持續進場，支撐區段行情穩步上揚。

七期重劃區依舊是台中高價市場的象徵，遠雄「琉蘊」以每坪82.3萬元登頂，總價約2,500至4,400萬元，維持豪宅買氣熱度；商辦市場方面，興富發「市政壹號廣場」以每坪80.2萬元、5~8月共揭露33戶，顯示企業置產需求穩定，成為七期商辦指標案之一。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

除核心區外，潭子聚佳「豐美」均價41萬元，提供北台中區域剛性族群入市空間；烏日高鐵特區的達麗「白天鵝」與櫻花「大綻」均有成交揭露，顯示高鐵軸線仍具發展潛力。

海線部分，沙鹿富宇「光嶼」與梧棲遠雄「星呈」均維持月月成交，屬剛需支撐型產品，而龍井德光「大智」更以每坪29.1萬元的親民價吸引首購族入場。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「品牌建商的信譽、區域生活機能成熟度以及軌道與重劃區題材，仍是維繫市場活力的關鍵因素。雖然買氣不如高峰期，但市場資金並未完全撤出，隨著年底換屋潮啟動及央行政策穩定，台中預售市場預期將維持個案表現，但『區區有買氣、月月有成交』的態勢。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

信義房屋更多相關新聞


 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

預售價鐵板一塊　新舊價差不斷擴大「僅1區走回頭路」

觀察央行第七波管制前後1年七都的房價變化，預售中古價差普遍呈擴大趨勢，其中以新北價差拉大7.7萬元最明顯，而台北市則成為七都中唯一價差不增反減的縣市。

3分鐘前

【廣編】台中南屯黑馬新案「亞昕織御」　逆勢突圍單月吸客600組

房市回歸理性，建商購地策略轉向蛋黃市中心，其中多家大型開發商鎖定捷運南屯站周邊佈局，近一年累計購地面積已超過3千坪。不僅建商大戶搶進南屯站，日前甫公開的南屯捷運宅新案「亞昕織御」同樣買氣熱絡，單月吸引超過600組賞屋民眾，顯示南屯站區段價值一致看好，預期未來發展還會有另一波攀升。

22分鐘前

盤整不等於停擺　台中20場預售案維持月月成交

儘管市場氛圍趨於觀望，但根據實登資料顯示，台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案每個月都有成交，市場資金持續盤旋，從七期豪宅、南屯與北屯中高單價住宅，信義房屋專家認為，成交熱點顯示市場仍在穩步前行。

45分鐘前

好市多、家樂福正面對決台南副都心　預售行情站4字頭

位於台南市東區的「南台南副都心」，在台南推動鐵路地下化後，增設南台南站，加上最近該區又有好市多二店進駐，以及家樂福新據點曝光，帶動區域房市話題性大增，根據實登統計，近3年該區預售屋均價從38.28萬元漲至43.75萬元，漲幅約15%。

1小時前

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

中國9日宣布對稀土物項實施出口管制，引起美國強烈不滿，美國總統川普更嗆聲要加徵100%關稅反制。對此，川普12日表示，中國國家主席習近平只是心情不好，不希望自己的國家陷入蕭條，「我也不希望，美國想幫助中國，而不是傷害它」。

10小時前

只想安穩終老…高雄婦買房「借名登記」！　14年後竟遭兒要求搬離

高雄一名顏姓男子為了房產不惜與母親郭婦對簿公堂，認為該房登記在他名下，想與前妻、孩子共同搬回居住，因此自113年9月起不斷要求母親搬離，並稱願意補貼租屋租金，然郭婦置之不理，顏男因此提告請求遷讓房屋。但橋頭地院法官審理後，認定該屋係郭婦所購買，顏男僅是借名登記，因此駁回顏男請求。

16小時前

北市內湖都更二度招商！　增誘因「容積獎勵100%」

台北市海砂屋575專案「內湖康樂街136巷公辦都更案」，日前第二次公開徵求實施者，在10月8日舉辦招商說明會，此次招商放寬申請資格，並提供最高100％的容積獎勵，盼吸引更多廠商參與投標。

17小時前

月租金6500！　27歲陸女「入住養老院」原因超暖

中國大陸浙江省一名27歲女子透過社群媒體發文分享入住養老院的生活，每月住宿費為人民幣1500元（約新台幣6500元），並稱這是為了方便就近照顧奶奶，所以一起入住養老院。沒想到此文一出意外爆紅，院方也說明，機構總計6層樓，其中一層開放給年輕人入住，正探索長者與年輕人共同入住的模式。

17小時前

苗栗台糖學苑租約將到期　國土署：評估設置婚育宅

位於苗栗縣的台糖學苑社會住宅租約預計在明（115）年到期，內政部表示，已簽約的住戶仍可繼續承租，且台糖學苑是國營企業所持有的房舍，日後仍會配合國家政策，評估設置婚育宅等方案，為民眾提供居住空間。

18小時前

快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋2聲明喊「期待與北市府合作」

輝達（NVIDIA）位在北士科T17、T18用地爭議未解，台新新光金(2887)旗下新光人壽今（12）日再度發出2點聲明，強調過去9個月來都抱著最大誠意努力促成此事。

18小時前

【白沙屯媽祖直衝吊車大王豪宅】還爬樓梯上二樓賜福！胡董笑開懷

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新北1老街「7點多關門」！他嘆..

吹風機也中！台電曝「9家電」別..

土城新案站上8字頭　市調指一優..

新青安衝動買房！　2寶爸「寬限..

高雄婦買房「借名登記」！14年..

他嘆「北市蛋黃區老公寓」難租出..

法拍蟑螂！　軍工股踩雷被討70..

新北5區「半世紀老屋」破萬戶　..

月租金6500　27歲陸女「入..

北市內湖都更二度招商！　增誘因..

ETtoday房產雲

最新新聞more

預售價鐵板一塊　新舊價差不斷擴..

台中南屯黑馬新案「亞昕織御」

盤整不等於停擺　台中20場預售..

好市多、家樂福正面對決台南副都..

周一台股安全下莊？川普發文這樣..

高雄婦買房「借名登記」！14年..

北市內湖都更二度招商！　增誘因..

月租金6500　27歲陸女「入..

苗栗台糖學苑租約將到期　國土署..

快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366