盤整不等於停擺　台中20場預售案維持月月成交

▲台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案每個月都有成交，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

儘管市場氛圍趨於觀望，但根據實登資料顯示，台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案每個月都有成交，市場資金持續盤旋，從七期豪宅、南屯與北屯中高單價住宅，信義房屋專家認為，成交熱點顯示市場仍在穩步前行。

即便預售屋銷量大幅度縮減，但根據實登資料顯示，台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案月月成交，共計20案，分佈範圍從傳統蛋黃區到海線都有，對此信義房屋太平新興店專員吳俊霆分析：「整體而言北台中比重仍高，特別是機捷沿線與14期重劃區的新案，雖然市場氣氛保守，但仍能維持穩定成交，顯示剛性與換屋需求並未退場。」

另外值得注意的是，吳俊霆說：「太平、潭子等北台中的外圍區新案，部分開案時間落在9月，但首波也衝出高交易，也變相表示外圍生活圈的剛需產品受到景氣影響波動較小。」

▲北台中比重仍高，特別是機捷沿線與14期重劃區的新案，雖然市場氣氛保守，但仍能維持穩定成交，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察成交紀錄，位於西區的璞真建設「勤美之真」以均價每坪73萬元、總價約2700～5200萬元的高階產品，延續勤美生活圈的精品住宅定位，吸引長期自住與置產買盤；同區達麗建設「拾穗」也以每坪73.1萬元維持穩定銷售。

南屯區則展現強勁支撐力，包含豐邑集團「泊金灣」成交均價66.1萬元、五期的鉅陞「藏賦」與13期的鉅虹「蒔美」分別成交均價為65萬元與66.8萬元。整體觀察，南屯區在13期重劃區與市政延伸軸的帶動下，買氣仍具續航力。

▲興富發「市政壹號廣場」以每坪80.2萬元、5~8月共揭露33戶，顯示企業置產需求穩定。（圖／記者陳筱惠攝）

北屯機捷沿線則以中高價住宅與商辦同步推進，遠雄「敦富」與登陽「華馥」均價分別為54.6萬元與53.8萬元，受到通勤便利與生活機能加持，商辦產品浩瀚「創立方」均價48.6萬元，也吸引企業自用與中小型投資客佈局。

北屯14期新案表現搶眼的有熊圖「敘DOS」每坪成交78.8萬元，大陸建設「豐莚」均價71.5萬元，但成交總價上看5000萬元區間，顯示高階客群仍持續進場，支撐區段行情穩步上揚。

七期重劃區依舊是台中高價市場的象徵，遠雄「琉蘊」以每坪82.3萬元登頂，總價約2,500至4,400萬元，維持豪宅買氣熱度；商辦市場方面，興富發「市政壹號廣場」以每坪80.2萬元、5~8月共揭露33戶，顯示企業置產需求穩定，成為七期商辦指標案之一。

除核心區外，潭子聚佳「豐美」均價41萬元，提供北台中區域剛性族群入市空間；烏日高鐵特區的達麗「白天鵝」與櫻花「大綻」均有成交揭露，顯示高鐵軸線仍具發展潛力。

海線部分，沙鹿富宇「光嶼」與梧棲遠雄「星呈」均維持月月成交，屬剛需支撐型產品，而龍井德光「大智」更以每坪29.1萬元的親民價吸引首購族入場。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「品牌建商的信譽、區域生活機能成熟度以及軌道與重劃區題材，仍是維繫市場活力的關鍵因素。雖然買氣不如高峰期，但市場資金並未完全撤出，隨著年底換屋潮啟動及央行政策穩定，台中預售市場預期將維持個案表現，但『區區有買氣、月月有成交』的態勢。」

