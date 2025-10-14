新美齊：明年房市若政策不鬆綁，只剩個案表現

▲房市明年表現，可能仍看個案。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

新美齊總經理紀榮村表示，政府今年9月推出兩項政策包括新青安貸款不納入銀行放款限制，以及放寬換屋期限，為房市帶來正面訊號。他期望未來能有更多配套措施，讓市場回歸正常發展；若明年政策未再鬆綁，房市表現仍將以個案為主，但剛性需求依舊存在。

新美齊7日在證交所舉行法說會。紀榮村指出，公司主要有三大營收來源，今年上半年不動產買賣占87%，公寓大廈管理收入占7%，租賃收入占6%。

在不動產買賣方面，新北市板橋的建案由新美齊與中石化合資的京捷建設投資興建，新美齊持股60%，為公司創辦以來最大總銷案，待交屋戶數達621戶，預估可帶來新台幣146億元收入。截至今年9月，銷售率已達98%，目前正進行交屋作業，將陸續入帳，對今年營運貢獻顯著。

談及今年房市情況，紀榮村指出，台灣在高科技與AI產業具關鍵地位，支撐經濟成長，但自去年央行推出房市管制措施後，對營建業者營運造成一定挑戰，市場自去年第四季起多持觀望態度。

他認為，9月政府釋出的新青安與換屋期限放寬政策，有助提升市場信心。若後續能持續推出相關配套，房市有望逐步回歸健康發展。

對於後市展望，紀榮村指出，即使明年政策未再放寬，市場的剛性需求仍穩固。雖然房市已轉為個案表現，但由於營建成本居高不下，價格調整空間有限。