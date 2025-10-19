房價僅會修正10%-15%「不會崩盤」　專家嘆：血本無歸還倒貼

▲台北市鳥瞰圖。（圖／記者董美琪攝）

記者葉國吏／綜合報導

房市走勢近期成為焦點，部分專家認為房價不會大跌，只會小幅調整10%到15%，但這樣的看法讓不少購屋族心生不滿。有民眾試算後發現，若房價下修15%，不僅頭期款可能全數蒸發，還得額外支付仲介費和稅金，形成倒貼的困境。房產部落客「賣厝阿明」指出，這正是預售屋市場目前面臨的真實寫照，讓不少買家如坐針氈。

阿明在臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分析，假設購買一間價值2000萬元的預售屋，自備款300萬元、貸款85%即1700萬元，若房價跌至1700萬元，賣房時不僅自備款全數虧損，還得支付約4%的仲介費及稅金，損失逼近400萬元。他直言，這種「資產變負債」的狀況，正是許多買家最害怕的場景，尤其當房市受全球升息和經濟放緩雙重打擊，部分在高點進場的買家還面臨交屋前的財務壓力，恐引發賣屋潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿明提醒，當前房市環境與過去修正有所不同。雖然重劃區已有少數投資客尋求平盤出售，但目前尚未形成規模。政府在金融穩定與居住正義間左右為難，政策矛盾讓市場更添不確定性。他建議買家應謹慎控管風險，確保至少有兩年的周轉資金，並避免過度槓桿，才能降低未來可能遭遇的財務壓力。