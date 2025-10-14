ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台灣房屋首創買方AI性價比報告書　AI「一鍵分析」I型人的購屋學習工具

▲▼ 房屋,AI,台灣房屋,房市,智慧交易,I人。（圖／台灣房屋提供）

▲台灣房屋推出AI智能房仲「性價比報告書」，購屋族可於線上加入喜愛物件清單，讓系統即時分析比較，協助快速挑出最符合需求的理想好屋。（圖／台灣房屋提供，下同）

房產中心／綜合報導

網路資訊爆炸的時代，購屋小白在買房過程中，常面臨大量的物件資訊，想追求符合條件又高CP值的物件，常常理性與感性陷入兩難，亦有些較內向的I型人，不習慣房仲的熱情互動，因此AI智能房仲，台灣房屋推出線上AI性價比報告書，只要購屋族在線上瀏覽物件時，將自己喜歡的物件加入性價比清單中， AI智能系統快速協助將比較清單中的心儀物件，去蕪存菁挑好屋！

台灣房屋集團總裁彭培業表示，台灣房屋累積四十多年的交易資料庫，深知購屋者需求，透過大數據分析後，賦予每個比較物件「十大性價比指標」，從「市場」、「價格」、「機能」與「品質」四大面向來分析，包括像是售價合理性、交通機能性、物件保值性，或是周邊醫療與休閒設施健全的便利性等等，透過智能AI一鍵客觀篩選，精準判讀，從各種客觀角度定義機能和性價比，最終將為購屋族，量身產出一份獨具價值的個人化「AI性價比報告書」，作為進一步賞屋或議價的參考。

彭培業表示，AI大幅提升判讀資料的速度，以及分析資訊的廣度，我們藉由AI技術幫消費者從海量物件中，與喜好需求逐⼀智能化分析優勢，並客觀精準、快速的比較出最具CP值、最貼近個人真實需求的物件選擇。

▲▼ 房屋,AI,台灣房屋,房市,智慧交易,I人。（圖／台灣房屋提供）

瀏覽物件不燒腦 AI智能客服「T寶」精準篩選
台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，現代人購屋，越來越習慣先自己做功課再找房仲，因此我們開發智能客服系統，從客觀的角度提供專業訊息，也讓購屋族在有安全感的前提下，先有個互動討論的對象。只要直接向AI智能客服「T寶」提出需求偏好，就能幫你精挑細選，例如想買桃園區2000萬元附停車位的大樓，就能快速幫你精選符合條件的四筆優質物件，進行性價比分析，並產出一份具效率、客觀又專業精準的物件性價比報告書，讓購屋族作為購屋決策的專業依據與參考。

彭培業指出，「房仲的使命不僅在於銷售物件，更重要的是為客戶找到最適合的家。房仲要發揮真正的服務價值，就必須從消費者角度出發，深入了解需求與痛點，我們想努力做到的，不僅是幫助客戶下決策，而是在下決策前，已經幫助你做好了全⾯性的考量！」

以科技引領房市脈動，台灣房屋集團運用多年實務經驗並結合AI人工智慧科技，重塑傳統房仲服務模式，獨步全台推出不動產「AI性價比報告書」，除了協助購屋族產出最高CP值的物件報告，也將協助賣方，將待售物件以大數據化模式展現其優勢，提升市場曝光效益，更能精準與買方配對，達到買賣雙方利益最大化，期盼以更透明、更具專業效率，為消費者打造出以科技驅動的智慧交易新模式。

台灣房屋首創買方AI性價比報告書　AI「一鍵分析」I型人的購屋學習工具

