新壽再不讓恐成全民公敵！ 房產專家喊「少賺一點」：別成3輸局面

▲輝達總部落腳北士科目前仍卡關中。

圖文／鏡週刊

輝達總部落腳北士科案受到外界高度關注，台北市政府13日發函新壽共同合意終止契約。房產專家指出，若輝達無法留在台北，對輝達、北市府和新壽來說是三輸！鄉林建設董事長賴正鎰日前也喊話，要新壽「少賺一點」，希望大家各讓一步。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，新壽為地上權得標者，在輝達還沒出現之前，就被質疑資金不足，地上權案興建拖延，若輝達放棄T17、T18，對新壽而言，煮熟的鴨子飛了，還要面對是否能如期在2027年將地上權興建執行完成，包括後續的商辦招租和物業管理等服務，難度遠大於目前處理最大單一客戶，時間成本和金錢成本，複雜度都大幅提高。且可能會被貼上阻礙發展的罪名，成為歷史罪人，恐會成為財務上、經營上、商譽上三輸的局面。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，輝達台灣總部進駐北士科若最終確定落空，對北士科長線發展雖非致命打擊，但其象徵性意義非凡，一旦破局，不僅可能動搖外資對台灣投資環境的信心，更將使市場氛圍短期轉趨觀望。特別是先前受消息面激勵，價格已提前反應的區域與建案，可能面臨買氣縮手與價格修正的壓力。

張旭嵐指出，企業總部的設置優先考量交通便利性，方便員工通勤上班，且在職員工任職意願高，若轉往新北市或其他外縣市，可能面臨現有部分人才流失，未來徵才難度提高。若總部設在其他國家，有可能影響與台灣供應鏈的協作效率，損失機會成本。

而從協商至今為促成此案，北市府投入許多協調和資源，一旦破局不僅浪費了時間，且市府招商形象受損，被冠上對產業的扶持不力的罪名，北士科產業發展進度、預期的就業機會、商業帶動效應等規劃都將被延宕，對產業聚落規劃的正向預期也被打折，短時間民怨難平。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，北市府直接與輝達合作似乎也是雙方認定最直接簡單的方式，事實上從5、6月份宣布消息，乃至於發生爭議都有提及解約的可能性，但對於新壽來說自然有權益受損的地方而僵持不下。

陳炳辰認為，新壽的立場本有其合理之處，只是因為涉及的是輝達而眾所矚目，之後傳出的賠償金額過高又成焦點，若確定破局對於三方都有一定程度損失，特別要是讓輝達放棄台灣更變成全民公敵，也是成也輝達敗也輝達。

如今邁向相對有解的空間，陳炳辰分析，新壽若扮演「成人之美」的角色，未來與北市府與輝達都有友善的關係，還可能無形中賺了企業形象，倒也塞翁失馬焉知非福，未來其他合作好談，不必只圖眼前一時，眼光放遠路就寬廣許多。

莊思敏也提醒，購屋民眾在面對大型建設或企業進駐消息時，應保持理性判斷，避免因市場熱度或媒體報導而貿然進場。大型開發案從籌劃、簽約到實際動工，往往需經多年協商與審議，期間牽涉政策方向、土地權屬、資金配置與企業策略等多重不確定因素，任何風吹草動都可能讓計畫延宕甚至淪為泡影，僅憑題材便盲目進場勢必將大幅增加投資風險。



