限貸令鬆綁房市回溫　豐邑30週年購屋優惠加碼助攻

▲豐邑TOP+極佳的採光、通風設計，超讚格局深獲消費者喜愛（現場樣品屋拍攝）。（圖／豐邑建設提供，下同）

地產中心／綜合報導

隨中央釋出限貸令鬆綁，對首購與換屋族雙雙鬆綁貸款限制，加上台幣升值、AI產業利多持續發酵、股市再創新高…等正向訊號，房市回暖氛圍已現。上市品牌豐邑集團看準市場轉折點，在30週年最後一季，選定高雄「豐邑TOP+」祭出堪稱豐邑史上最超值的購屋優惠方案，即日起至12月31日止，購屋民眾可選擇「2房升等3房2衛」或「限量10戶超級廣告價」，另有「好優Dai挺成家方案」提供客製化的彈性付款規劃！

創意家銷售經理廖柏盛指出，此次優惠不僅直擊購屋痛點，更是豐邑助民成家的實質展現，再搭配政府鬆綁新青安政策，可說是首購與換屋族難得一見的進場黃金點！

「豐邑TOP+」用2房預算，買到3房2衛超讚格局

[廣告]請繼續往下閱讀...

作為豐邑30週年優惠方案最大亮點，「2房升等3房2衛」主要是針對30~35坪的戶別格局，進行全面進化；讓消費用市中心2房的預算，就能滿足家庭成員約3～4人的居住需求。而有別於傳統2房為控制總價而犧牲空間品質，「豐邑TOP+」雙衛皆對外窗、前後雙陽台設計，不僅強化採光通風，整體動線開闊、每一坪都發揮極致效益，無虛坪、無浪費，實實在在提升居住的舒適度。

此外，「豐邑TOP+」基地位於高雄市中心蛋黃中的蛋黃——前金區，步行即達捷運橘線「前金站」，2站直通高雄車站，未來高鐵三鐵共構題材將進一步帶動房價補漲。生活圈涵蓋漢神、大立商圈、前金國小明星學區、愛河水岸，左擁亞灣5GAIoT產業園區、右抱港灣綠意生活場域，完整生活機能與科技利多一次到位，不僅買房有感升等，未來資產價值也將有感上揚！

▲豐邑TOP+半戶外景觀泳池，結合多元豐富的度假公設，回家就像渡假。



豐邑史無前例，限量10戶超級廣告戶，保證有感

而針對限量10戶的超級廣告戶，創意家銷售經理廖柏盛補充道：豐邑集團不是比拚價格的建商，所以放眼全台過往推案，向來沒有什麼購屋優惠方案，因此，此次爭取到的優惠方案，真的逾時不候！

創意家行銷董事長王明正表示：房價起漲訊號，往往來自於「政策轉向」；限貸令鬆綁意味政府對房市管制進入尾聲，對於預售屋市場來說，未來成屋後，不會再面對比現在更嚴的規定，現在進場，等於同時卡位了價格反轉點與政策低點的雙重紅利。透過豐邑30週年優惠方案，入手市中心蛋黃區，千坪泳池花園與豐富公設的高品質社區，買得起，更買得超值！此波優惠方案將視現場銷售情況，滾動式調整，有興趣的民眾要把握時機，前往「豐邑TOP+」接待中心洽詢！

