限貸令鬆綁房市回溫　豐邑30週年購屋優惠加碼助攻

▲▼豐邑建設,創意家行銷董事長王明正,豐邑TOP+,高雄。（圖／豐邑建設提供）

▲豐邑TOP+極佳的採光、通風設計，超讚格局深獲消費者喜愛（現場樣品屋拍攝）。（圖／豐邑建設提供，下同）

地產中心／綜合報導

隨中央釋出限貸令鬆綁，對首購與換屋族雙雙鬆綁貸款限制，加上台幣升值、AI產業利多持續發酵、股市再創新高…等正向訊號，房市回暖氛圍已現。上市品牌豐邑集團看準市場轉折點，在30週年最後一季，選定高雄「豐邑TOP+」祭出堪稱豐邑史上最超值的購屋優惠方案，即日起至12月31日止，購屋民眾可選擇「2房升等3房2衛」或「限量10戶超級廣告價」，另有「好優Dai挺成家方案」提供客製化的彈性付款規劃！
創意家銷售經理廖柏盛指出，此次優惠不僅直擊購屋痛點，更是豐邑助民成家的實質展現，再搭配政府鬆綁新青安政策，可說是首購與換屋族難得一見的進場黃金點！

「豐邑TOP+」用2房預算，買到3房2衛超讚格局

作為豐邑30週年優惠方案最大亮點，「2房升等3房2衛」主要是針對30~35坪的戶別格局，進行全面進化；讓消費用市中心2房的預算，就能滿足家庭成員約3～4人的居住需求。而有別於傳統2房為控制總價而犧牲空間品質，「豐邑TOP+」雙衛皆對外窗、前後雙陽台設計，不僅強化採光通風，整體動線開闊、每一坪都發揮極致效益，無虛坪、無浪費，實實在在提升居住的舒適度。

此外，「豐邑TOP+」基地位於高雄市中心蛋黃中的蛋黃——前金區，步行即達捷運橘線「前金站」，2站直通高雄車站，未來高鐵三鐵共構題材將進一步帶動房價補漲。生活圈涵蓋漢神、大立商圈、前金國小明星學區、愛河水岸，左擁亞灣5GAIoT產業園區、右抱港灣綠意生活場域，完整生活機能與科技利多一次到位，不僅買房有感升等，未來資產價值也將有感上揚！

▲▼豐邑建設,創意家行銷董事長王明正,豐邑TOP+,高雄。（圖／豐邑建設提供）

▲豐邑TOP+半戶外景觀泳池，結合多元豐富的度假公設，回家就像渡假。

豐邑史無前例，限量10戶超級廣告戶，保證有感

而針對限量10戶的超級廣告戶，創意家銷售經理廖柏盛補充道：豐邑集團不是比拚價格的建商，所以放眼全台過往推案，向來沒有什麼購屋優惠方案，因此，此次爭取到的優惠方案，真的逾時不候！

創意家行銷董事長王明正表示：房價起漲訊號，往往來自於「政策轉向」；限貸令鬆綁意味政府對房市管制進入尾聲，對於預售屋市場來說，未來成屋後，不會再面對比現在更嚴的規定，現在進場，等於同時卡位了價格反轉點與政策低點的雙重紅利。透過豐邑30週年優惠方案，入手市中心蛋黃區，千坪泳池花園與豐富公設的高品質社區，買得起，更買得超值！此波優惠方案將視現場銷售情況，滾動式調整，有興趣的民眾要把握時機，前往「豐邑TOP+」接待中心洽詢！
 

愛河灣畔的藝術建築　揭開「豐邑TOP+」景觀美宅的生活想像

說到高雄，許多人腦中第一個浮現的地標肯定是高雄車站。不僅是南台灣重要的交通樞紐，政府更在今年拍板定案高鐵進駐的核心據點。距高雄車站僅約5分鐘車程的黃金地段，一處融合藝術與生活美學的大型開發案悄悄引起矚..

「這間房子以後是妳的」！口頭承諾「少做這些事」　多繳稅還無效

「這間房子以後是妳的了。」陳小姐多年陪著重病的母親，這句話她聽了無數次。心裡也想著照顧母親多年，留個祖厝並不為過。直到母親離世，外縣市的兄弟姐妹回來，在靈堂低聲提醒：「房子不是妳的名字，我們要怎麼分？」她才驚覺那些承諾，在法律面前什麼都不是。

25歲還沒買房　媽狂酸「同學都買了妳在等什麼？」妹子焦慮爆

現在年輕人很多不婚不生，買房反而讓生活品質下降，寧願把錢拿去玩樂享受，就有一名25歲的網友表示，最近朋友都在討論買房，就連家庭群組也在談論此事，媽媽甚至還說「同學都買了你還在等什麼？」讓她壓力山大，貼文曝光，掀起網友討論。

路邊「常見一整排」集體消失！重劃區最明顯　專家吐內幕

自央行去年9月祭出第七波信用管制後，房市買氣明顯下滑，市場觀望氣氛濃厚，房價漲勢也趨緩。房產專家何世昌坦言，這段時間路邊的建案廣告看板和傳單人員都變少了，尤其重劃區更加明顯，「以往一到假日，舉牌員排排站在路邊，現在幾乎全員消失了。」

老公寓「不到1000萬」值得買嗎？　網點名1縣市：其他免談

買房前要考慮的事情有很多，包含交通、生活機能、屋齡等等，近日就有網友表示，她的同事看中一間老公寓，優點是住在那邊真的很方便，但缺點就是屋齡高，還要花不少錢裝潢，因此她就想知道，這樣真的值得買嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

元利四季莊園800戶熱銷口碑延燒　二部曲全新登場！

自2024年第三季推出以來，「元利四季莊園」締造熱銷超過800戶的亮眼佳績，銷售速度穩健，內政部實價登錄筆數也已突破750筆，公開透明的數據，顯示產品規劃與地段價值深獲市場認同。購屋族除了橫跨雙北核心行政區，包括大安、信義、文山、新店、中永和等，更吸引來自桃園、新竹、台中與南台灣的買方專程前來，印證此案已成為全台矚目的造鎮指標大案。

台灣房屋首創買方AI性價比報告書　AI「一鍵分析」I型人的購屋學習工具

網路資訊爆炸的時代，購屋小白在買房過程中，常面臨大量的物件資訊，想追求符合條件又高CP值的物件，常常理性與感性陷入兩難，亦有些較內向的I型人，不習慣房仲的熱情互動。

天母「温德烘焙餐館」歇業過半年　新客捧年租900萬卡位

天母名店「Wendel's温德德式烘焙餐館」在3月宣布歇業，震驚在地人。而該店面僅約70坪，近期以每月75萬元、每年900萬元高價出租，但僅短租2年，新租客是代銷業者，目前正在裝潢。

一路之隔價差1倍！　台中剛需族「寧通勤10分鐘」逃高價區

在台中，有些地段開車僅需10分鐘，房價卻落差1倍，包含北屯14期與潭子、南屯13期與烏日、大里等區域，引發剛性自住族關注。信義房屋專家表示，在總價壓力下，剛性自住買方確實會願意用每日多10分鐘的通勤時間，換取每坪少15萬元、總價少數百萬的負擔。

