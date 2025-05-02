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愛河灣畔的藝術建築　揭開「豐邑TOP+」景觀美宅的生活想像

▲▼豐邑TOP+,豐邑建設,高雄。（圖／豐邑TOP+提供）

▲「豐邑TOP+」位於距高雄車站僅約5分鐘車程的黃金地段。

圖、文／豐邑建設提供

說到高雄，許多人腦中第一個浮現的地標肯定是高雄車站。不僅是南台灣重要的交通樞紐，政府更在今年拍板定案高鐵進駐的核心據點。距高雄車站僅約5分鐘車程的黃金地段，一處融合藝術與生活美學的大型開發案悄悄引起矚目—「豐邑TOP+」。

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由知名建設品牌豐邑集團打造的「豐邑TOP+」，座落於前金區愛河灣，是區域內罕見的指標大基地開發案，以荷蘭現代藝術大師蒙德里安的幾何藝術為靈感，打造出線條簡潔、結構層次分明的建築外觀。如同一座藝術雕塑般矗立在愛河灣，低調卻不失氣勢，成為愛河生活圈最引人注目的新星。

▲▼豐邑TOP+,豐邑建設,高雄。（圖／豐邑TOP+提供）

▲「豐邑TOP+」擁有49坪三房的景觀戶別。

景觀戶超讚格局　串連自然光景

「豐邑TOP+」擁有49坪三房的景觀戶別。客餐廳採開放式，落地窗連接大量自然光，陽台景致無縫連接。室內縱深近七米，客廳面寬的寬敞程度足以輕鬆擺下75吋大電視，延伸最舒適的生活尺度。

廚房配置歐洲頂級家電品牌伊萊克斯（Electrolux）雙口IH爐，下嵌式洗碗機讓台面更整潔，搭配西班牙賽麗石高硬度流理檯，兼具質感與實用性，是熱愛下廚者的夢幻配備。

▲▼豐邑TOP+,豐邑建設,高雄。（圖／豐邑TOP+提供）

▲落地窗連接大量自然光。

選用國際一線精品，細膩打造高質感居所

主臥空間低檯窗設計，讓陽光與微風可以自由流動。空間感足夠放置雙人大床與大容量衣櫃，生活機能毫不妥協。兩間次臥空間大小也不馬虎，不僅適合小孩成長，更是長輩居住的友善空間。

讓人驚喜的是，全戶雙衛浴皆對外開窗，通風與採光俱佳，選用德國Hansgrohe、美國Kohler等國際品牌的衛浴設備，打造宛如五星級飯店般的質感日常。

▲▼豐邑TOP+,豐邑建設,高雄。（圖／豐邑TOP+提供）

▲「豐邑TOP+」景觀美宅開放鑑賞中。

前金區罕見大基地　掌握未來增值潛力

「豐邑TOP+」不僅是其建築美學與高端規劃，更在於地段與潛力的結合。素有高雄市心之稱，捷運、輕軌、鐵路地下化等多項重大建設加速推進，再加上未來高鐵將進駐高雄車站，「豐邑TOP+」所處的區域可說是地利之便一手掌握。
在寸土寸金的高雄市中心，能有如此大規模規劃、同時享有河岸景觀與便捷交通的住宅作品，實屬罕見。對自住者而言，是生活質感的全面升級；對投資者而言，更是眼光與價值的前瞻選擇。

現在，「豐邑TOP+」景觀美宅開放鑑賞中，歡迎預約參觀，親身感受建築與生活的美好交會。

►建案地點：高雄市前金區七賢二路394號

►預約專線：立即來電(07)285-0308，掌握市中心河景生活的最後席次！


 

關鍵字：豐邑TOP+豐邑建設高雄

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