寶佳、亞昕接連出手購地　「山城一哥」可望擺脫低估區

▲豐原區過去常被視為房市「低估區」，但隨著多項重大建設逐步到位，區域發展潛力逐漸受到重視。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豐原區過去常被視為房市「低估區」，但隨著多項重大建設逐步到位，區域發展潛力逐漸受到重視。今年最受矚目的新案「久樘雋陽」推出後，吸引亞昕、國聚、富宇、大華、寶佳等5大建商接連布局，讓「山城一哥」身價進入重新評估階段。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

豐原區擁有國道1號及國道4號雙交流道，近期更因台中捷運紅線延伸案啟動可行性研究，未來有望縮短與科學園區的通勤時間。此外，亞洲大學推動「豐原健康產業園區」及國民暨兒童運動中心正式啟用，讓區域生活機能、休閒資源全面升級。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「豐原區交通與生活機能優勢，房價仍屬親民，吸引在地自住族群與中科、后科外溢買盤進場。過去也都是自成一格的穩定區。」

▲寶佳機構近期以17億元取得原新豐田駕訓班1700坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

新案「久樘雋陽」新案基地近千坪，位於健康產業園區及國民運動中心附近，產品規劃主打36至38坪3房、42至43坪3+1房，強調前後棟距寬敞、綠地空間與「健康宅」設計。

寶佳機構近期以17億元，取得原新豐田駕訓班1700坪土地、亞昕集團則以16.92億元購入豐圳段296地號5483.8坪土地、大華建設過去則是以溢價31.7%，取得豐富專案一心段1115地號，每坪達101萬元。

國聚、富宇等建商也陸續插旗，顯示業界普遍看好豐原未來發展。對此，久樘開發銷售部總經理黃照旺表示：「雖然近期建設與話題推升房價，但豐原相較於北屯、西屯等成熟區域，仍具親民優勢，有助自住需求穩定進場，有機會從『低估區』轉型成具成長性與保值性的核心生活圈。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱