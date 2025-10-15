「雙北最高住宅」租金首揭露　報酬率1.8%背後藏大咖房東

記者項瀚／台北報導

新莊第一豪宅「遠雄95」首次出現租賃交易，高樓層戶以每月23.3萬元出租，屋主為上市紡織業大亨。屋主在2018年以1.48億元購入該豪宅，如今的租金投報率僅約1.8%。

▲新莊第一豪宅「遠雄95」首次出現租賃交易，高樓層戶以每月23.3萬元出租。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，新莊第一豪宅「遠雄95」38樓戶以23.3萬元出租，權狀約203坪，為實登以來該豪宅第一次出現租賃交易，也是新北大道三段最高價的租賃案。

經查，該戶屋主為慶宜投資開發公司，董監事為上市公司大東紡織的大股東，來頭不小，他們在2018年以1.48億元購入該豪宅。

東森房屋新莊富國加盟店長潘浩龍表示：「新莊的住宅租賃市場，最高月租5~7萬元就差不多了，主要就是家庭客承租4房物件，另外新莊也有不少高級辦公大樓，還有新北產業園區，中高階主管具租屋需求，但也不至於每月大砸20多萬元、以媲美台北市豪宅價碼承租。」

潘浩龍表示：「過去鮮少聽過遠雄95屋主釋出招租，推測可能是屋主無自用需求，但在這時間點售屋也較難賣到當初入手的價格，因此先行出租，靜待豪宅行情回升，但另一方面也不排除屋主與承租方為關係人。」

▲目前「遠雄95」僅有1戶招租中，每月開價27萬元。（圖／翻攝自591）

經查《591房屋交易網》，目前「遠雄95」僅有1戶招租中，34樓戶權狀115坪，以每月27萬元開價招租。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，觀察新莊中大坪數住宅「海德公園」、「遠雄巴黎公園」、「最高峰」等社區，租金單價普遍都不超過1000元，而本次「遠雄95」單價為1100元，顯示出其由於產品稀缺性，租金價碼也更高出一個檔次。

不過對屋主來說，每年租金投報僅約1.8％。莊思敏表示：「豪宅產品單總價高，即便是在豪宅租賃市場相對熱絡的信義計畫區、大安區，投報率也往往不超過2%，而新莊地區那麼高價的租金能去化，已是相當不錯了。」

▲實價登錄以來，新北大道三段最貴租金的5社區交易。（表／記者項瀚製）

