三大標準篩選核心地段！新莊市心學區宅「富都新玉」　強攻蛋黃區校園首排

▲新莊「金三角」具稀有性優勢，是大台北生活圈購屋首選地段之一。（圖／翻攝自影片，以下同）

房產中心／綜合報導

近年全球經濟在通膨、關稅與地緣政治變數之間震盪，市場資金配置策略導向「抗通膨」與「保值」兩大關鍵，如同投資者聚焦輝達、台積電等核心資產，購屋置產買對潛力地段，也能穩健增值。台灣經濟研究院總監劉佩真指出，評估一處地段價值主要有三大標準，包括交通便利性、生活機能周全性，以及產業群聚或重大建設的帶動效應，好的地段不僅決定居住品質，更直接影響中長期房產的投資保值、未來的增值空間。

買房決策必須考量地段價值，若以三大標準篩選核心地段，購屋族首選之一的新莊，可說是大台北生活圈的成熟典範，此區串聯副都心、萬坪運動公園與文化藝術中心，形成「金三角」，再加上學區資源豐沛，交通路網包括環狀線與溪北轉運站等重大建設利多，未來發展動能強勁，符合中長期看漲的條件。

▲▼新莊「金三角」串聯副都心，交通、學區與綠地一次到位。

劉佩真觀察，新莊市區發展成熟，素地釋出困難，凸顯出區內產品的稀有性，若建案能同時滿足「地段」與「產品力」兩大要件，能步行到周邊的綠地或學區，將能大幅提升其價值性。從長遠來看，隨著周邊七大重劃區和產業園區的開發持續推進，預期將帶來更多就業機會，促進當地發展。

由深耕新莊逾20年的富都新機構打造的「富都新玉」，基地座落於新莊市中心，緊鄰中港國小第一排靜巷街區，步行6至8分鐘可達新泰國中、新莊高中，5分鐘內即可抵達文化藝術中心與萬坪運動公園。生活採買便利，周邊涵蓋全聯、家樂福、宏泰市場與中美黃昏市場，還有佳瑪廣場與宏匯廣場，並鄰近中平路、幸福路、中華路與新泰路四大商圈，滿足逛街購物、吃喝玩樂需求。學區、綠地、人文與機能一次到位，展現市中心難得的生活平衡，體現蛋黃區優勢。

富都新機構以指標建案著稱，近年在大台北地區完成案如新莊「富都新庄」、北投區奇岩「岳榕莊」、大安區永康街「永康麗莊」等，皆邀請一流建築團隊合作，以嚴謹品質獲市場肯定。此次「富都新玉」同樣延續品牌精神，邀集五大名師聯手打造精品建築，規劃雙基地開發，合計面積近900坪，共184戶住家與5戶店面，樓層為地上13與19層、地下4層，全案採全平面車位設計，主打19～23坪正兩房、26坪2+1房與30～39坪正三房格局，樓高3.5至3.6米，具高坪效優勢，並具備6級抗震設計與10年防水保固，落實結構安全，把居住安心放在第一位。

▲▼公設部分由王勝正大師操刀，營造出如同精品飯店的溫潤與靜謐。

公設部分由王勝正大師操刀，汲取義大利萬神殿的光影靈感，將義式美學融入其中，透過自然光線變化營造日夜層次的迎賓儀式感，並選用北義大利石材以及大面窗景，把花草綠意引入大廳，呈現如精品飯店般的溫潤與靜謐。實際入內參觀，以26坪2+1房為例，無走道、零虛坪的高坪效，客廳面寬達3米，透過樓板加厚至22公分並加強結構，取消室內小樑，使空間裝修規劃更具彈性，其中「+1房」可依需求隔為三房或變成寬敞大兩房使用，另標準配置一套半衛浴，陽台冷氣主機外格柵設計也提升實用性。

▲▼26坪2+1房展現空間運用的靈活性。

39坪三房格局，一進門就是完整大玄關，利於全家收納，相較於一般細長玄關設計更好利用，更難得做到了雙衛浴配置與全室全開窗。此外，室內選用日本原裝進口cleanup廚具，不鏽鋼櫃體搭配Rinnai林內三機；衛浴五金採德國百年品牌V&B精品，還有Panasonic全自動電腦馬桶及多功能暖風機；門窗配置YKK氣密窗6+6mm膠合玻璃、飛利浦五合一電子鎖及日本製Panasonic木門，無論是規劃或建材，細節處處都是最高規格標準，體現了對住戶生活品質的堅持與用心。

▲▼39坪三房不論規劃或建材，細節展現對高品質生活的用心。

「富都新玉」憑藉其優越的市區核心地段、完善的生活機能，以及超越區域標準的產品規劃，展現富都新機構對住宅價值的長期承諾，也為新莊核心再添一座精品地標，無論是對首購、換屋族群的自住需求，或是置產族群的保值抗跌考量，皆為市場上的優質選擇。

富都新玉官網：https://treasure.fuyu-group.tw/