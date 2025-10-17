交通、建設、百貨同步啟動　在地曝：2030年將成彰化房市跳板

▲彰化市魚市場啟動遷建，專家認為將成為彰化市進步的領頭羊。（圖／資料照）

記者陳筱惠／彰化報導

彰化市近期房市動態呈現出明顯轉變，尤其以鐵路周邊的透天與華廈產品最受矚目，觀察其原因，有不少看準未來5年彰化潛力的購屋族出手，其中最重要的則是在2023年拍板的魚市場啟動遷建，成為彰化市進步的領頭羊。

東森房屋彰化金馬加盟店副理黃建智分析：「目前彰化市隨著大埔截水溝道路拓寬即將進入完工階段、還有捷運綠線延伸計畫，以及中友百貨與魚市場遷建的推進，整個市區正快速提升。」

在交通建設方面，除了上述埔截水溝、捷運綠線延伸計畫，彰化市還有鐵路高架化議題，雖尚未有明確完工時程，但據了解，規劃已排入優先順序，將配合魚市場及中友百貨周邊商業區的改建完成後，再逐步實施，以因應未來人潮與車流增加的需求。

▲彰化金馬路周邊已引入多家連鎖品牌與企業，帶動市區商業活動熱絡。（圖／資料照）

黃建智說：「最有感的生活機能方面，彰化市近年積極提升人行步道品質，尤其在大埔路等路段鋪設綠色友善步道，改善過去騎樓與巷道空間混亂的情況，也讓民眾通行更安全、舒適。」

尤其金馬路周邊已引入多家連鎖品牌與企業，帶動市區商業活動熱絡，黃建智認為，彰化市房市呈現出「交通建設先行、生活機能改善、住宅產品受青睞」的趨勢。

而根據幾項重大計畫得規劃與完工日，預計未來在2030年左右，彰化市會有一波房價跳升的機運，尤其是沿著鐵路周邊的蛋黃區透天與華廈，黃建智指出：「目前投資客雖然逐步退場，但看好未來發展的買家仍積極進場，尤其是鐵路周邊具有潛力的住宅區，更是未來彰化房市的重要焦點。」

▲彰化台中距離相當近，不少彰化台中人是日日驅車通勤，因此近期停車需求也成為購屋決策的重要因素。（圖／資料照）



不過回歸房市交易方面，觀察近期成交數據，目前沿著鐵路周邊的蛋黃區，價格帶約落在500~650萬元的華廈，以及800~1200萬元的透天宅，因總價相對親民，反而吸引不少年輕族群與進場。值得注意的是，年輕買家多傾向自行規劃裝修，選擇「裸屋」或基本屋況產品，並自行找設計公司打造生活空間，房屋設計自由度也成為重要考量。

▲東森房屋彰化金馬加盟店副理黃建智分析，2030年將成彰化房市跳板。（圖／業者提供）



黃建智說：「彰化台中距離相當近，不少彰化台中人是日日驅車通勤，因此近期停車需求也成為購屋決策的重要因素，部分購買老透天的客層，會將一樓客廳改建為車庫，生活起居向上搬移，二樓作為客廳、三樓改為主臥，四樓則保留房間使用，滿足家庭停車與生活需求。」

