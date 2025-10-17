地標豆花店才熄燈就秒租　通化夜市新租金飆33萬仍搶手

記者項瀚／台北報導

通化夜市三角窗地標店面「小南門傳統豆花」通化店9月撤出，讓許多豆花迷震驚，引發熱議。然而該店近期馬上就以每月33萬元出租，新租客尚未進場裝潢，在地房仲透露，此租金比過去行情高，但符合現在行情水準。

▲「小南門傳統豆花」通化店9月撤出，店面馬上就以每月33萬元租給下一手。（圖／記者項瀚攝）

「小南門傳統豆花」通化店近年成為通化夜市美食地標，但該店在9月無預警歇業，讓許多豆花迷震驚，引發熱議，也躍上多家新聞版面。

然而，近期實價揭露，該店以每月33萬元秒出租，3層樓的三角窗面積共約63坪，換算平均單價5207元。記者實地走訪，該店仍空置中，尚未進場裝潢。

住商不動產台北通化加盟店東張芳綺表示：「該店面位於通化街、文昌街三角窗，面寬足夠，曝光效果佳，該店面最初是眼鏡行，3年多前小南門豆花租下後，由於重新裝潢明亮、顯眼，也成為為通化夜市商圈的地標店面之一。」

▲「小南門傳統豆花」通化店座落文昌街、通化街三角窗。（圖／翻攝自Google Maps）

至於租金價碼，張芳綺表示：「疫情過後，通化夜市租金回升，目前空置店面相當少，一有釋出、就有人接手，以本次討論的店面來看，每月33萬元、平均單價5千元符合當前行情，且已比幾年前承租的金額還高，」

攤開實價租賃紀錄，今年目前爲止，通化街門牌就已有7間店面出租，可見區域店面租賃市場頗為熱絡，租金單價則落在3000~1萬元間。

▲今年通化街共有7筆店面的租賃實價交易。（表／記者項瀚整理）

中信房屋研展室副理莊思敏分析：「雖然過去小南門生意相當不錯，但其屬於小吃美食，毛利較低，就算經常客滿，但若外帶的量不夠，可能仍是難以應付每月30萬元以上的租金。」

莊思敏指出：「該店面條件佳，廣告效益高，甚至是地標店面，只要租金價格合理，出租去化肯定不難，認為新租客應是屬於毛利較高的業種，或是一些想要打響名號的新品牌。」

