T17、T18土地怎解套？律師提出「1解法」：前提是輝達願意買單

T17、T18土地爭議延燒數月，律師林智群昨（16）日在粉專提出一套「法律上可行」的解套方案，直言只要輝達願意出錢，新光人壽、台北市政府與內政部三方其實都能各取所需，關鍵就在輝達願不願意「買單」。

林智群指出，新光人壽若想讓輝達順利進駐，關鍵在於修改當初與台北市政府簽訂的合約，取消「開發完成才能移轉地上權」的條款。他舉例，若新壽要求改約，北市府可先函詢內政部，若內政部同意，雙方即可修改合約，「新壽為了改約，需再支付台北市政府50億元（假設）。」如此一來，北市府透過改約能多收50億元，內政部點頭後圖利風險也相對降低。

至於這筆50億元從哪來？林智群幽默地說，「是輝達給的？還是路邊撿到的？誰也管不著。」若改約完成，新壽再將地上權移轉給輝達開發，輝達要付多少錢、新壽賺多少，也與政府無關。「前提只有一個：輝達願意買單。」

他也補充，T17、T18當初是透過標案取得，若有其他公司投標，改約恐引發信賴保護問題，「但當時兩個標案都只有新壽一家公司投標、得標，沒有競爭者，自然不會出現別人質疑不公平的情況。」