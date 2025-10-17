薪水多1萬衝了！妹子後悔北漂「租金、生活費變高」：存不到錢

▲原PO感嘆，薪水變多了，但卻存不了錢。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人考量薪資待遇、發展前景後，選擇「北漂」在北部工作，一名女網友表示，工作4年後，從中部搬到台北，成功錄取一家上市櫃科技廠，薪資從原本的月薪4萬提升至5萬。乍看收入明顯增加，然而搬到台北後，每月房租從7000元漲到升到1萬4000元，生活開銷也水漲船高，存款反而變少，開始後悔到北部打拚。

女網友在Dcard發文，畢業於私立大學文組，原本在台中任職，月薪約4萬元，年薪15個月，房租每月7000元。今年決定挑戰自我，應徵上台北上市櫃科技廠，月薪提升至5萬元，年薪預估可達17個月，但租金也大幅增加至每月1萬4000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，雖然表面上收入增加，但扣除高昂生活成本後，實際可存金額反而比在台中時還少，「覺得有點後悔，衝上來台北」。原PO內心有個台北夢，期盼在大城市能獲得更多機會，「台北的職缺雖然多，但房價實在是高攀不起」，即便找到理想工作，也難以負擔購屋成本，買間屬於自己的房子，似乎變得遙不可及的夢想，「是不是該認輸回中部，或是南部，好痛苦。」

貼文曝光，網友建議她離開台北，「沒8萬一律不要考慮台北」、「建議中部，台北的房租貴但又感覺不到有良好的生活品質，一萬元在台北租廁所，在台中可以有好一點的獨立套房」、「我一個月8萬都留南部了，不用租房就是香，生活也沒那麼擁擠」。

也有人建議把眼光放遠一點，「30歲以前應該把重點放在有潛力的工作內容，想辦法提高未來的收入，雖然短期來看可以存的錢變少，但如果這份工作未來有很大可能性，那就都不用在意可儲蓄金額及急著買房子」、「北部薪資天花板高，我一畢業就北上，現在薪資是剛畢業時的三倍多」。