本來要買房了！友「1原因」作罷　他問：租房、買房怎麼選

如果可以選擇的話，會想要租屋就好，還是想要買一間屬於自己的房子呢？近日就有網友發文表示，租房子就是把錢交給房東，且房子內的東西也不太能隨意更動，似乎還是買房子比較好。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「租房和買房會怎麼選」為標題發文，提到朋友因為覺得家裡實在太吵了，所以就有意搬到外面住，對方本來選定一間房子，想要就這樣買下來，但後來又因為不想讓銀行賺利息，而暫緩計畫。

不過原PO認為，如果選擇租屋的話，錢只是變成給房東賺走而已，且房屋內的東西也不太能隨便更動，他似乎比較是買房派，不知道大家會怎麼選擇呢？

貼文曝光後，有網友表示，「除非長期出國工作，不然有錢的幾乎都會買吧，就算小也是自己的窩」、「有錢、有餘裕就買」、「先租再買，都不知道自己住的感覺怎樣，怎麼知道自己想買什麼房子」、「我以前覺得買房很好，但是還在存錢所以還在租房，但是這兩年租的房子讓我覺得租房不一定不好，租房碰到爛鄰居可以跑，買房就很難」。

也有網友直言，「看有沒有錢」、「這要看口袋有沒有錢啊」、「我不覺得自己有選擇的財力」、「有得選嗎」。