20坪小三房降價售「半年仍賣不掉」屋主崩潰！網點致命傷

▲小三房難脫手。（圖／記者林裕豐攝）

▲小三房難脫手。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，不少人會先買小坪數的房子，先求有再求好，一名網友表示，先買了一間20坪的小三房，住了一陣子後打算賣掉，但過了半年，始終沒有人願意買下，即便降價求售，也無法脫手。對此，信義房屋專家表示，很多人會卡在「空間大小」這一關，不如直接買正三房。

有網友在PTT發文，當初買下這間20坪的小三房預售屋，原本想等房價上漲後脫手，換成更舒適的正三房，沒想到正三房價格漲得太快，只好留著自己住。不過住久了，他不滿意地點，且每間房間空間都太小，像禁閉室，打算賣掉回老家，沒想到賣了半年仍乏人問津，「仲介聯絡我不到5次吧。」

原PO坦言，即便開價比鄰近預售案還低，內心底價甚至低到可能被鄰居罵「拉低社區鑑價」，仍無買家上門，讓他十分沮喪，「完全體悟到奈米三房真的比奈米兩房還要爛，大家買兩房知道是過渡時期用，三房都會想挑一次到位的，我太晚了解這件事了。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「房地產就是這樣啊...很抗跌，因為跌的時候你也賣不掉」、「買超小新三房的客群很少，比較沒錢的會買中古正3房，比較有錢的會買新的正三房，會買3房的通常有小孩，空間是硬需求」、「小3房客源就少啊，一人住的不想花這麼多錢買，頂多買正2房，2人的要嘛買2房過渡，要嘛是直買中古3房」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可能有2大原因，第一個是貸款的問題；第二個就是空間大小，通常會看三房的客群較少，主要是有家庭的人，有小孩就不會買小坪數的房子，空間一定不夠用，會直接買正三房。

關鍵字：房市購屋困境小坪數信義房屋空間大小

