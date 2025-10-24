最強女土開自曝帶兵術　買賣土地靠《紅樓夢》

記者陳筱惠／台中報導

靠著「柔性整合術」，亞昕國際土地顧問、維昕國際董事長張維珍，近5年在中部地區獵地超過千億元，打破土地開發「男人的天下」刻板印象。目前，她帶領一個團隊在中部評估、獵地，但進公司第一件事，不是市場分析或開發計畫，竟是讀懂曹雪芹的《紅樓夢》。

▲亞昕國際土地顧問、維昕國際董事長張維珍，近5年在中部地區獵地超過千億元，打破了土地開發「男人的天下」刻板印象。（圖／記者陳筱惠攝）

「我希望我的團隊看到的不只是土地價值，而是想到未來會有人搬進去、在裡面留下人生點滴的那個畫面。」張維珍語氣溫柔卻堅定。她說，唯有抱持這樣的心態，才能做出真正感動人的建築。

「他們常常會問我，為什麼要看《紅樓夢》？我說，因為那是一本有女人氣息、有情感層次的小說。」張維珍笑著說。身為女性領導者，她希望自己的團隊，尤其是一群男性為主的開發人員，能從這本書學會觀察、體諒、理解人性的細微。

▲張維珍規定每個人進公司第一件事，不是市場分析或開發計畫，竟是讀懂曹雪芹的《紅樓夢》。（圖／記者陳筱惠攝）

張維珍對員工的訓練方式，充滿母性卻也極具戰鬥力。她常說：「我不收徒弟，但我帶兵。」她的團隊人數不多，4位卻個個是「能單兵作戰的精英」。她說：「我希望有一天，他們離開我，別人會說：這是張維珍帶出來的，果然不一樣。」

業界對這位金娘子的評價又如何？築間建築主持人許榮江笑說：「她絕對是一個恰查某！」長期合作下許榮江回憶：「剛開始認識她時，我覺得她真的很難搞。什麼事都要照她的意思來，談條件時完全不讓步。」他頓了一下，又補上一句：「但後來我才知道，那不是固執，是原則。」

張維珍的「不講道理」，其實是她對建築品質與團隊責任的執著。房地產是一場高風險的博弈，一塊土地動輒上億，談判間的每一句話、每一個數字，都可能影響數千萬成本。「所以她必須堅持，因為背後代表的不只是公司利益，而是每一位員工的努力、每一個未來住戶的生活。」

▲築間建築主持人許榮江建築師笑說：「她絕對是一個恰雜某！」。（圖／記者陳筱惠攝）

另一位許獻叡建築師事務所主理建築師許獻叡則是笑說：「凡是能夠成功的，她態度一定是對的，中部大型建設公司開發朝向重劃區，整合一塊一塊、時間長、風險高，她跨在建設公司、地主之間，雖然難但是期待值更高。」