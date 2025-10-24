ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

最強女土開自曝帶兵術　買賣土地靠《紅樓夢》

記者陳筱惠／台中報導

靠著「柔性整合術」，亞昕國際土地顧問、維昕國際董事長張維珍，近5年在中部地區獵地超過千億元，打破土地開發「男人的天下」刻板印象。目前，她帶領一個團隊在中部評估、獵地，但進公司第一件事，不是市場分析或開發計畫，竟是讀懂曹雪芹的《紅樓夢》。

▲▼張維珍 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲亞昕國際土地顧問、維昕國際董事長張維珍，近5年在中部地區獵地超過千億元，打破了土地開發「男人的天下」刻板印象。（圖／記者陳筱惠攝）

「我希望我的團隊看到的不只是土地價值，而是想到未來會有人搬進去、在裡面留下人生點滴的那個畫面。」張維珍語氣溫柔卻堅定。她說，唯有抱持這樣的心態，才能做出真正感動人的建築。

「他們常常會問我，為什麼要看《紅樓夢》？我說，因為那是一本有女人氣息、有情感層次的小說。」張維珍笑著說。身為女性領導者，她希望自己的團隊，尤其是一群男性為主的開發人員，能從這本書學會觀察、體諒、理解人性的細微。

▲▼ 台中,亞昕,上市櫃建商,姚連地,丰山,開案,第一季,房價,麻園頭 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲張維珍規定每個人進公司第一件事，不是市場分析或開發計畫，竟是讀懂曹雪芹的《紅樓夢》。（圖／記者陳筱惠攝）

張維珍對員工的訓練方式，充滿母性卻也極具戰鬥力。她常說：「我不收徒弟，但我帶兵。」她的團隊人數不多，4位卻個個是「能單兵作戰的精英」。她說：「我希望有一天，他們離開我，別人會說：這是張維珍帶出來的，果然不一樣。」

業界對這位金娘子的評價又如何？築間建築主持人許榮江笑說：「她絕對是一個恰查某！」長期合作下許榮江回憶：「剛開始認識她時，我覺得她真的很難搞。什麼事都要照她的意思來，談條件時完全不讓步。」他頓了一下，又補上一句：「但後來我才知道，那不是固執，是原則。」

張維珍的「不講道理」，其實是她對建築品質與團隊責任的執著。房地產是一場高風險的博弈，一塊土地動輒上億，談判間的每一句話、每一個數字，都可能影響數千萬成本。「所以她必須堅持，因為背後代表的不只是公司利益，而是每一位員工的努力、每一個未來住戶的生活。」

▲▼維昕國際董事長張維珍，許榮江,許獻睿,土開,女土開 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲築間建築主持人許榮江建築師笑說：「她絕對是一個恰雜某！」。（圖／記者陳筱惠攝）

另一位許獻叡建築師事務所主理建築師許獻叡則是笑說：「凡是能夠成功的，她態度一定是對的，中部大型建設公司開發朝向重劃區，整合一塊一塊、時間長、風險高，她跨在建設公司、地主之間，雖然難但是期待值更高。」

土地開發女性領袖張維珍建築中部地區紅樓夢

老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉！　律師給3解方

一棟老屋，母親過世後留給四個子女，卻成了他們之間的情感拉扯與法律糾紛的起點。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師在臉書分享了這則案例，並提出三項建議，幫助家族面對繼承問題，化解僵局，避免親情破裂。

1小時前

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

韓國女團BLACKPINK一場高雄演唱會就能帶動3億元觀光商機、讓南部旅宿一房難求，台中市旅館公會理事長劉國隆直言：「台中現在有超過千間旅館、3萬間房間，數量多、空間夠，但缺的是國際化配套。」

1小時前

嘉義市新成屋房價站穩3字頭　「太保勇士」緊追在後

台積電設廠效應持續發酵，嘉義房市交易熱絡，預售案量大增。根據房仲業者統計近1年實登資料發現，嘉義縣市5年內新成屋以嘉義市交易量最多、房價最高，平均單價達31.5萬元，穩坐全縣房價王寶座，太保勇士則緊追在後，均價達29.1萬元。

3小時前

屋齡45年「要翻修 or 直接換新房？」　專家給建議：可以試算看看

這樣的狀況，是否有需要買房呢？近日有網友發文表示，家人手上有2間房，其中一間會出租，月收2萬5000元。由於房子屋齡高，所以家人心想，自住那間幾年後要重新裝潢，但他則認為，與其這樣不如直接換新房子，不知道這個想法是否會有很大的風險？對此，信義房屋專家認為，如果考慮換新屋，不妨試算看看，看每月負擔會不會太重。

3小時前

20~35歲購屋族最愛區曝光　台北中山、新北板橋雙奪冠

觀察雙北最受20～35歲青年所青睞的購屋熱門行政區，台北市以中山區居冠，近1年申貸539戶。新北市方面則以板橋區高居冠，近1年申貸1393戶。

5小時前

5分鐘拿下千坪地！　家庭主婦靠「軟實力」變身最強土開

「有塊地，我只用了5分鐘。」維昕國際董事長張維珍輕描淡寫地說出一句讓業界震驚的話。對外界來說，能在短短幾分鐘內拿下一筆土地案，幾乎不可能，但對亞昕國際這位土地開發靈魂人物而言，這一切並非偶然，而是長年誠信與信任累積的結果。

7小時前

陶朱隱園「12億神祕買主」是黃仁勳等級？　專家：很快就會揭曉

台北市超豪宅「陶朱隱園」終於賣出第一戶，總價12億元、換算每坪單價約393萬元，刷新台灣住宅市場的最高紀錄。神祕買家身份令人好奇，也不禁讓人聯想到中工曾喊話「只有黃仁勳等級」才買得起，對此有房產專家直言，過不久這位神祕買家是誰就會知道了。

8小時前

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

「桃園市大眾捷運系統機場線A10車站專用區土地開發案」第3次招商說明會，23日於市府舉行。捷工局表示，捷運機場線緊密串聯桃園、新北及台北等三直轄市，是北北桃生活圈的重要交通動脈，歡迎產業界踴躍評估，共創桃園捷運軌道經濟新契機。

15小時前

衣服濕了一周超崩潰！「4招實用絕招」乾超快

下了一周的雨，不少人煩惱衣服乾不了！家事達人陳映如分享，4招超實用的「雨天曬衣秘訣」，包括延長脫水時間；在室內開除濕機；沒有除濕機也能用電風扇吹，加速乾燥效果；若有局部沒乾，可用吹風機或熨斗燙。值得注意的是，晾衣時長衣放外側、短衣放內側更通風。

21小時前

燦烈工作到一半跳起來　電子雞忘記餵超慌：它生氣了！

