台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

▲「鎢鋼大王」、春保森拉天時鎢鋼集團總裁廖萬隆逝世，享壽77歲。（圖／記者劉亮亨攝）

記者項瀚／台北報導

「鎢鋼大王」、春保森拉天時鎢鋼集團總裁廖萬隆逝世，享壽77歲。據了解，他對房地產市場情有獨鍾，2021年與上市建商寶徠建設、及其大股東璞園建築合作，宣布於龜山推出占地6千坪大案，2024年更是進入寶徠董事會。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

上市公司寶徠建設（1805）今（20）日公告，法人董事年美投資代表人廖萬隆不幸辭世，公司於10月20日接獲通知，將由法人重新指派代表後另行公告。

廖萬隆出身雲林二崙農家，自創業以來以堅毅與膽識闖出一片天，被業界尊稱為「鎢鋼大王」。他早年憑藉青年創業貸款創立春保森拉天時鎢鋼，從淡水小工廠一路擴展至國際市場，成為全球鎢鋼產業的重要推手之一，並同時經營薆悅酒店集團，跨足製造與服務業。

個性剛直果敢的他，事業版圖橫跨兩岸與歐洲，30多歲即曾面見鄧小平，順勢搭上中國工業起飛的浪潮。晚年除專注企業經營，更熱心公益與同鄉會事務，歷任工商建研會、雲林同鄉會、張廖簡宗親會等理事長職務，致力推動產業交流與文化傳承。

據過去報導，廖萬隆多年以來堅持公司不上市櫃，對於房地產市場也情有獨鍾。寶徠建設在2021年宣布，與其大股東璞園建築、廖萬隆家族簽約合建，共同開發桃園龜山基地面積逾6千坪的廠辦園區，總銷高達170億元。

2024年寶徠建設董事長鍾喜吉突然宣布請辭，同時董事會2席法人代表席次，雙雙改派，璞園建築董事長李忠恕以及廖萬隆首度進入寶徠董事會。

