房東痛失金雞母！　土城中央路「天價店面」年租上看540萬

記者項瀚／台北報導

土城中央路二段房東在「富邦、日盛合併」後，痛失了金雞母租客，如今以每月45萬元、每年540萬元開價求租，成為土城最貴的待租店面。專家認為，該店面點位不錯，但租金總價高，最有機會接手的業種是大型診所。

先前台北富邦銀行金城分行宣布撤出，店面淪為空置，房東在《591房屋交易網》以每月45萬元、每年540萬元招租，也成為目前土城區最高總價的待租店面。

該店面為3層建物，總計約195坪，房東為當地林姓自然人，在2009年第一次登記取得。該店面最初租給日盛銀行10年，之後再變成北富邦銀行接手，總共約13年時間。

東森房屋土城捷運加盟店長肖鳳梅表示：「該店面位於中央路二段，屬於土城舊市區，但沒有特別的人潮聚集效應，該店面換算租金單價2300元符合行情，但面積大、總價達45萬元，在土城實在相對高，恐怕沒那麼好租。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「富邦在2022年合併，之後自然會有分點精簡的需求，2025年富邦即宣布10分點將由鄰近據點承接，其中就包括本次討論的金城分行，由靠近海山站的土城分行承接。」

邱鼎峯表示：「該店面位屬成熟商圈，中央路二段沿線空置店面也較少，但由於租金總價高、既有建物型態限制，零售業進駐的可能性相對低一些。」

邱鼎峯指出：「相對而言，本案較為符合中大型診所（如中醫、骨科）之需求，且本案隔壁就是元復醫院，能形成醫療產業的群聚效應，只要與元復做出區隔，相信會有不錯的效果。」

攤開實價登錄，中央路二段從未出現過月租45萬元的交易，最貴的一筆是中央路二段304號B1~3樓，月租金30萬元，其他交易月租金都只有10萬元出頭。

▲實價登錄以來，土城區中央路二段租金交易排行。（表／記者項瀚製）

