圍繞新興豪宅聚落　台南「最短命夜市」爆11月熄燈

▲台南市東區「大益夜市」2023年再度盛大開幕，短短2年又熄燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者張雅雲／高雄報導

台南是美食之都，超多知名夜市，不少在地夜市一開就是20幾年，2022年才開幕的大益夜市，位於東區豪宅聚落，當時曾歇業，2023年10月再度重啟，一度被視為夜間經濟新亮點，沒想到才重啟2年，在地粉專透露，11月2日將結束營業，堪稱台南最短命夜市。

「大益觀光夜市」位於台南東區平實營區的豪宅聚落，原本在2022年向台南市政府申請經營貨櫃商店，結果業者卻對外招商經營夜市擺攤，讓附近居民氣炸，2023年6月被勒令停業，9月21日正式取得集合攤販設置許可後，10月1日再度重新盛大開幕。

沒想到才重啟營業短短2年，臉書專頁《台南式》透露，「經營2年還是倒了！南紡斜對面的大益夜市預計11月2日結束營業。」不少在地人都相當惋惜，直呼「比較不怕人擠人，小朋友友善的夜市。」、「怎麼又倒了？」

▲大益夜市的營業時間是每週四、五、六、日，剛好強碰花園夜市、大東夜市等老牌夜市，因此觀光客不多，多為在地居民。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據查，該夜市基地所有權人為中華民國，管理者是國防部政治作戰局，基地面積4974.4坪，外界曾傳出由遠雄建設標下都更，遠雄建設則駁斥未投標大益夜市該基地。

在地人指出，大益夜市的營業時間是每週四、五、六、日，剛好對打花園夜市、大東夜市等老牌夜市，因此觀光客不多，多為在地居民，附近又是豪宅聚落，噪音、交通與環境問題成為豪宅客的顧慮，夜市反而無法加分，也讓業者營運壓力倍增。

東森房屋永康小東店長羅正穎表示，平實營區目前新建案有地上權住宅與所有權住宅，若為地上權產品約每坪38~40萬元，部分具品牌建商、臨路景觀佳的所有權大樓，單價則已飆到50~60萬元。

羅正穎說：「這一帶算是東區新興的豪宅聚落，生活機能完善、鄰近南紡商圈與南台南副都心，加上學區優勢，吸引不少自住客進駐。」

