輝達「秘密基地」備案　估價師點名新洲美段43地號

▲北士科一塊新洲美段43地號土地，被點名為輝達的「秘密基地」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

輝達台灣總部將落腳何處，持續成為討論焦點，北士科一塊新洲美段43地號土地被點名為「秘密基地」。該地4.68公頃面積足夠，為台北市所有的學校用地，但需經都市計劃變更。

輝達能否進駐北士科T17、T18用地尚未解決，最終將落腳何處，持續成為討論焦點。台北市副市長李四川也證實除T12及松南營區都是備選外，還有其他「秘密基地」。有消息指出，這塊秘密基地位在北投區，是北市府「市有地」比起T17、18更完整。

高源不動產估價師事務所陳碧源分析，綜合土地4公頃多、台北市有土地、面積規模更勝T17、T18、都市計劃待變更，必須一路開錄燈，也要中央全力協助4大媒體線索，猜測秘密基地就是新洲美段43地號。

經查，新洲美段43地號四面臨路，臨福美路、承美路、福貞路、河美街。

陳碧源指出：「新洲美段43地號土地面積4.68公頃，土地使用分區目前是學校用地，所有權人是台北市，這塊土地確實比T17、T18中間有道路系統相隔好多了。」

陳碧源直言：「現在少子化，不需要那麼多的學校用地，都市計劃檢討變更也相對容易許多，只是台北市游刃有餘，一路開綠燈下，但也確實要內政部的全力協助不卡關，才有機會。」

▲輝達台灣總部將落腳何處，持續成為討論焦點。（圖／ET資料照）

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示：「新洲美段43地號屬於北士科最西邊的土地，以地段條件來看，遜色於T17、18以及T12，生活機能、商業氛圍較差，也離捷運站更遠，但另一方面該土地面積廣達4.68公頃，輝達還是能打造自己的生態系。」

丁玟甄表示：「輝達需要的土地面積大，若又要在台北市，確實合適的土地非常有限，那麼新洲美段43地號就是一個可能的好選項，但該土地位於北士科住宅區，對於原本期望方便就學、為了學校而買房的消費者來說，輝達若進駐新洲美段43地號，反而可能使其更為失望。」

▲輝達北士科土地3大候選人整理。（表／記者項瀚製）

