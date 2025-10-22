大案以拖待變　台中單月剩13新案進場創新低

▲9月份台中市僅13案勇敢進場，創下歷史新低，總推案金額127.6億元、共計826戶，相較去年同期752億元，大減8成以上。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市進入急凍期，在台中市預售屋交易量年減8成下，根據公會統計，9月份台中市僅13案勇敢進場，創下歷史新低，總推案金額127.6億元、共計826戶，相較去年同期752億元，大減8成以上。

2024年9月份台中市推案總金額752.2億元，推案戶數3050戶，當時迎接不動產大檔期928，成為有史以來最高的推案金額與推案量，但後續遭919金龍風暴襲擊，台中市推案金額與戶數隨即呈現倒Ｖ型反轉。

2025年9月同樣有928檔期，但建商不敢埋單，進入秋季傳統推案旺季，9月台中僅有13個新案推出、總戶數826戶、總金額約127.6億元，不僅案量創下新低紀錄，更顯示建商普遍採取「能拖就拖」策略，延後開案時程以觀望市場反應。

根據公會統計，累計今年1至9月推案總金額為3343億元、共1萬5155戶，與去年同期相比推案動能明顯放緩。工會表示：「9月案量急減，反應預售成交急凍後，新案延後推出，且不少開發商採取先建後售方式來度景氣寒冬。」

大台中不動產公會榮譽理事長王至亮則認為：「推案量大減等於宣告政府打房政策見成效，漸緩推案減少缺工情況，但另一角度就是剛需選擇性少，目前市場預售屋成交價仍是持穩，同樣符合政府政策預期。」

王至亮表示：「未來俄烏大戰停火見曙光，代表世界慢慢趨向穩定，關稅風波趨向明朗，代表未來經濟的一個調整，台灣市場雖然還需要一段時間恢復秩序跟信心，普遍推測明年第三季產業才能見到起色。」

不具名開發商指出：「新案銷售普遍不如預期，許多指標型建商乾脆延後開案，以避免窘境。尤其中秋前後原為傳統推案熱區，卻僅見個位數量的中小型案登場，平均總銷金額僅10億元上下，觀望情緒濃厚。」

