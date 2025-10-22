ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

記者張雅雲／高雄報導

高雄美術館特區土地買氣再升溫！城揚建設一口氣掃進美術南三路2筆精華土地，合計面積1120.5坪，總成交金額23.79億元，換算單坪均價達212.3萬元，創下近期區域高價紀錄，意外的是，該建商透露，10年內不開發，將規劃商場招商。

▲▼ 美術館,土地 。（圖／記者張雅雲攝）

▲城揚建設一口氣掃進美術南三路2筆精華土地，合計面積1120.5坪，總成交金額23.79億元，換算單坪均價達212.3萬元，10年內暫不開發。（圖／記者張雅雲攝）

美術館特區是高雄最貴的豪宅聚落，被視為建商兵家必爭之地。城揚與京城2大集團堪稱高雄2大土地公，近年持續積極佈局。

城揚8月先取得青海段567地號的811.5坪土地，位於美術南三路，單價215萬元，緊接著再整合旁邊568地號的美術南三停車場土地，面積309坪，單價205.5萬元。最後共整合出1120坪土地，總成交金額23.79億元，土地使用分區為特住5，換算單價212.3萬元。

▲▼ 美術館,土地 。（圖／記者張雅雲攝）

▲京城從2024年起陸續分2次買進，共整合414.17坪，總價為5.67億元，目前仍為停車場。（圖／記者張雅雲攝）

而對面的青海段565、565-1、565-2、565-3、566地號，也有京城建設陸續出手整合，該地位於美術南一街，京城從2024年陸續分為2次買進，第1次買進207.08坪，換算單價120萬元，今年2月再買進207.09坪，單價154萬元，共414.17坪，總價為5.67億元，均價為137萬元。

城揚建設集團副總經理許承凱表示，該地未來10年暫不考慮開發住宅，將以商用不動產形式經營，目前已委託專業招商顧問公司協助洽談品牌進駐，不乏大型連鎖品牌詢問，預計打造結合商店街、餐飲及複合零售的「街區型商場」，以吸引周邊豪宅客層與在地人消費。

許承凱指出，目前仍在評估不同品牌需求，可依據租客業態規模，彈性規劃店面坪數，未來可能出現百坪以上旗艦型商家，甚至個別客製化量身訂製店面。

建商 整合時間 位置 地號 合計地坪 總價 單價
城揚 2025 美術南三路 567、568 1120坪 23.79億 212.3萬
京城 2024~2025 美術南一街 565、565-1、565-2、565-3、566 414.17坪 5.67億 137萬

▲高雄2大土地公整合美術館青海段土地。（ETtoday製表）

京城建設發言人周敬恆表示，目前尚未完成開發計畫，現況仍為停車場，先作為公司的土地庫存，顯示2大建商對區域發展皆採取長線持有策略。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，美術館目前臨大馬路、面寬大的特住五地價落在200萬元上下，該區屬高雄最具生活美學氛圍的豪宅區之一，住宅大樓愈蓋愈多，若導入複合式商業不動產，不僅能平衡商住比例，也可提前卡位區域未來人流紅利。

美術館特區將迎來第2波「街區商場化」浪潮，與近年進駐的咖啡館、藝文品牌形成互補，區域商業價值勢必再被推升。若以目前區域房價推估，未來推案也要6字頭起跳。

關鍵字：高雄美術館特區土地京城城揚土地公

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

