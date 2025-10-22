【廣編】「超輕安」買房最簡單！「寶台青耘」2房2衛、訂簽28萬讓首購圓夢

▲寶台青耘訂簽28萬（可全額刷卡）。

圖、文／寶台青耘提供

在房價高漲、租金攀升的市場現實下，「買得起」成了年輕世代的最大奢望。近期桃園楊梅市區房市出現一匹黑馬：「寶台青耘」推出「2房、總價718萬起」超輕安產品，訂簽僅28萬即可入主，還能全額刷卡，引爆首購族與新婚小家庭購屋熱潮。

「寶台青耘」的2房產品雙衛規劃，這樣的配置在現今市場中極為罕見，實現真正小家庭生活尺度，兼具功能性、實用性與私密性，成為少數能以小坪數承載大生活的經典代表。本案位於楊梅市心靜巷、樓下就是1600坪永寧水圳公園，步行約5分鐘可達楊梅國中小雙學區，楊梅國中設有英語資優班、美術班，是楊梅學子夢寐以求資優學校。周邊生活圈涵蓋中山北路、大成路商圈，全聯、超商、傳統市場一應俱全；優越的環境，讓孩子在綠意中成長；便利的機能，提供全家人富足的生活所需。距校前交流道僅約3分鐘車程，直上五楊高架，15分鐘即可抵達中壢、竹北雙核心。未來楊頭高架計畫更將正式串聯桃竹苗科技廊帶，使楊梅躍升「科技通勤族」置產新熱區。

「寶台青耘」導入榮獲國家發明獎金牌的AlfaSafe柱中柱耐震工法，結合CloudLink雲端人臉辨識系統與飯店式迎賓大廳、閱覽廳、健身房、瑜珈室等豐富公設，讓首購宅也能擁有高規格居住品質，「住得好」不再只是夢想，而是此刻就能實現的選擇。

【寶台青耘】

接待會館｜桃園市楊梅區環南路16號

預約專線｜（03）485-1788

建案網址｜https://www.neo-vision.com.tw/app/baotai-qingyun/index.php