買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家曝避雷3關鍵！

▲台北市府規劃在2026年拆除西寧國宅。（圖／資料照片）

記者周亭瑋／綜合報導

台北萬華的「西寧國宅」自1982年落成以來，發生超過三十起非自然離世事件，被居民形容為「萬華猛鬼大樓」。房產專家何世昌近日就發文指出，這類社區的真正問題其實並非靈異，而是「管理失靈」，想避開悲劇重演，有幾個實際可行的準則。

他直言，所謂「猛鬼大樓」的成因幾乎都源自「門禁鬆弛、出入混亂」，尤其是住商混合大樓，外來客眾多，警衛無法逐一辨識，陌生人能輕易上樓、進入頂層，往往釀成不可挽回的事件；相較之下，純住宅大樓因出入單純、管控嚴格，安全性明顯較高。

由於商業區多設在大馬路邊、容積率高、樓層密集，因此「猛鬼大樓」也常出現在主幹道旁，從萬華的西寧國宅到中山區的錦新大樓，皆是如此。

何世昌提醒，買房前不妨實地觀察社區的門禁制度，甚至親自測試警衛是否落實查驗。還有另一項重要指標，即是「戶數與房型」。戶數龐大的大樓，事件次數容易被放大，而全小套房社區因住戶流動率高、情感糾紛頻繁，也更容易出現負面事件。如果預算有限，他建議挑選規劃多元、兼有1至3房的小型社區，風險相對較低。

同時，他也點出現實面，表示「用房價篩選鄰居」是最直接的防線。高單價社區與豪宅區雖非絕對安全，但因管理費高、維護嚴謹，非自然事件的比例遠低於低價社區，「錢雖不能解決所有問題，但確實能減少問題發生的機會。」

最後，他語帶沉重地說，「幾乎所有的猛鬼社區，成因都是缺乏管理或管理欠妥。猛鬼社區的關鍵在人，不在鬼。」