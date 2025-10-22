ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】南京東路老透天蛻變！都更典範「富品．南京」22層地標登場

▲▼台北,南京東路,富品建設,富品．南京,都更,危老。（圖／業者提供）

▲「富品．南京」全案規劃地上22層、地下6層，超越區域個案「耐震標章」、「銀級綠建築」、「銀級智慧建築」三大認證。

圖、文／富品建設提供

南京東路素有「台北華爾街」之稱，聚集金融與證券重鎮，但老舊建物林立，亟需更新。致力推動都更、危老重建的「富品建設」，以「快速整合」與「圓滿共識」模式，在業界脫穎而出。董事長曾富瑋指出，成功關鍵在於讓地主與建商達成共贏，富品更首創「複合式創新模式」，兼顧效益與彈性，僅用3個月完成延宕近30年的整合難題，成功推動「富品．南京」誕生。

該案位於南京東路五段，規劃地上22層、地下6層，導入「耐震標章」、「銀級綠建築」與「銀級智慧建築」三大認證，並配置智慧系統與頂樓綠化設施，落實節能與永續理念，成為區域高標準的都更代表作。

基地距離捷運站約450米，坐擁基隆河濱綠意與信義101天際線，周邊串聯小巨蛋、微風商圈及松菸文創園區，兼具商務與藝文氛圍。全案規劃27至42坪住宅與商務複合空間，從建築美學、智慧設計到綠色永續皆獲肯定，象徵台北老屋更新的全新典範。

【富品．南京】27-42坪法式精品宅
貴賓專線｜（02）2769-5858
接待會館｜台北市松山區八德路四段246號
官方網站｜https://lihi.cc/QO4pY

