【聲明稿】恆合建設回應違建爆料　強調依法施工無黑心

【聲明稿】

10/22鏡週刊刊登以「建商岳父爆黑心／阻逃生通道、用易燃建材 黃國昌岳父建案爆違建爭議」為標題之新聞，本公司正式聲明回應如下：

一、 該報導中所稱，本公司新建之「大安Money賦寓」建案，不但將1樓大門外推阻擋逃生通道，更在大廳及其他公共空間使用易燃材料，甚至違規調整防火間隔，危及住戶安全；有住戶因此拒絕入住，竟被建商威脅沒收400萬元違約金，一屋二賣云云，等報導內容均非事實。

二、 首先需說明者，係所謂爆料人劉○明，其向本公司分別以其姐及其自身所經營之公司向本公司購買上開建案共計4戶，其中以其姐之名義所購買之2戶均已順利完成付款及交屋，然其以自身所經營之公司向本公司購買之另2戶，卻因無法獲得銀行貸款，屢經本公司寄發存證信函催繳後，仍未依約繳納，本公司不得已，乃依約解除合約，並依據內政部公告之標準，收取總屋款15％之違約金，一切於法於約均屬有據。

三、 「大安Money賦寓」本公司均依法辦理營建，並經主管機關消防檢查通過，依法取得使用執照，絕無違反公共安全、偷工減料等情事，爆料人劉○明係因無法取得貸款遭本公司解約，挾怨報復，陳述不實事項污衊本公司，而鏡週刊為達攻擊黃國昌委員之政治目的，未盡查證即完全依照劉○明之陳述刊登報導，對本公司及黃國昌委員產生嚴重傷害，亦令人感到十分遺憾。

四、 針對劉○明以及鏡週刊之不實報導，本公司將依法捍衛權益，本公司向來本份經營，從不參與任何政治活動，亦從未假借黃國昌委員之勢，行任何非法之舉，所興建之建案品質，自有消費者給予本公司合理之評價，不容任何人以不實指控挾怨報復。

恆合建設股份有限公司

中華民國114年10月23日