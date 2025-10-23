北士科核心再升溫！輝達題材引爆新一波置產熱　「漢皇韶光」以首圈輕盈門檻搶先登場

【企劃特輯】

隨著全球AI巨擘輝達（NVIDIA）選定北士科設立營運據點，台北市科技產業版圖再度向北延伸。北士科作為新一代科技中樞，其帶動的就業與居住需求，讓「北移」成為市場主旋律，地段價值與發展潛力備受矚目。

在此關鍵時刻，漢皇集團正式推出全新代表作「漢皇韶光」，以「北士科首圈」稀有地段為核心定位，主打精緻坪數與輕盈入門門檻，成為首購與菁英族群鎖定未來潛力的重要標的。

「漢皇韶光」位於士林區延平北路五段靜巷內，鄰近中山高，一橋即可銜接北士科園區門戶，交通動線順暢便捷。基地距離捷運環狀線Y24社正公園站僅450公尺，未來可直達內湖科技園區、新北產業園區，並快速轉乘紅線，直抵信義計畫區與雙北核心圈，實現真正的一環生活網絡。

除交通優勢外，周邊生活環境同樣優越。社區比鄰海光公園與河濱綠帶，擁有豐富的自然景觀與休閒空間；綠廊更與葫蘆國小相連，為家庭生活增添安全與便利，讓親子共學與健康樂活兼得。

在建築品質上，「漢皇韶光」延續漢皇集團一貫高標準，全棟最高採用6000psi高強度混凝土與深厚連續壁基礎結構，並通過台大地震中心嚴格結構外審，展現企業對於安全與品質的堅持。

「漢皇韶光」以16至35坪精緻格局推出，結合科技產業鏈與北市發展新重心的雙重優勢，成為北士科門戶首圈難得一見的輕資入主首選。

漢皇韶光官方網站https://wonderfultime.com.tw

接待會館｜台北市士林區社子街11號

迎賓專線｜02-2948-8888