UR LIVING台南旗艦店才開幕　房東棄年租700萬求售全棟

▲集合台灣人氣網購品牌的「UR LIVING生活美學」為複合式門店，今年首度登陸台南。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

集合台灣人氣網購品牌的「UR LIVING生活美學」為複合式門店，今年首度登陸台南，2層樓的超大空間搭配大面積的落地窗，成為近期台南最時髦的新興逛街據點，沒想到整棟突開出3.2億元求售，年租金800萬元，換算投報率2.5%。

UR LIVING目前全台共有12間門市，分布在台北、台中，主打結合服飾、早午餐、餐酒等品牌，打造一日商圈，是不少網美逛街首選。今年5月首度跨足南部打造實體據點，首店民族店位於台南中西區民族路，從服飾選品到餐飲規劃都相當潮流，不少台南人都相當興奮。

開幕才短短幾個月，屋主開出3.2億元出售，根據銷售資訊顯示，該棟透天地坪170.46坪、建坪247.77坪，土地使用分區為商4用地，並指出，「屋主花千萬重金整理建物，並裝設電梯，且現有承租方，可年收800萬元。」據查，屋主為台南在地知名連鎖藥局「台安醫藥」。

▲中西區是台南發展最早、最熱鬧的蛋黃區，民族路二段近年仍維持台南老字號商圈的消費力道。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登顯示，該店2024年5月承租，月租金57.8萬元，租期從2024年6月1日~2031年7月31日，且備註「租金總額含稅」。該店為賣家在2022年8月取得，地坪170.46坪，成交價2.8億元，換算地價164.3萬元，換算目前投報率約2.4%。

在地仲介分析，目前月租金57.8萬元，若之後不包含稅與二代健保補充費，月租金約66.6萬元，年收約800萬元，以開價換算投報率約2.5%。

住商不動產台南美術館加盟店店東張朝清表示，中西區是台南發展最早、最熱鬧的蛋黃區，民族路二段近年仍維持台南老字號商圈的消費力道，雖然近年整體商圈重心東移至夢時代南紡商圈，但中西區仍聚集大批在地老錢家族與新生代客層。

UR LIVING生活美學台南民族店 位置 台南中西區民族路二段 開幕時間 2025/5 實登租金 月租金57.8萬元 租期 至2031/7 入手價 2.8億 開價 3.2億 區域租金行情 單坪2200~3000元

▲UR LIVING生活美學台南民族店小檔案。（ETtoday製表）

像是新光三越中山店、新天地店營收表現仍居高位，顯示老台南人消費力高，沿線民族路二段至三段的店面租金行情仍處高檔，單坪也要2200~3000元，至於地價單價約120~130萬元。

張朝清說：「雖然整棟租金相對較高，但由於房東重新整建建物、擴大合法使用面積約240坪，承租方省下大量裝修成本，可直接進駐，租金也算合理。」研判該店以手上有高現金、以稅務規劃為導向的買家為主，屬於「高資產族避險收益型不動產」，具穩定收租與節稅優勢。

