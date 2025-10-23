衣服濕了一周超崩潰！「4招實用絕招」乾超快

▲4招超實用的方法，能讓衣服速乾。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

下了一周的雨，不少人煩惱衣服乾不了！家事達人陳映如分享，4招超實用的「雨天曬衣秘訣」，包括延長脫水時間；在室內開除濕機；沒有除濕機也能用電風扇吹，加速乾燥效果；若有局部沒乾，可用吹風機或熨斗燙。值得注意的是，晾衣時長衣放外側、短衣放內側更通風。

陳映如在臉書粉專《陳映如-Sona Queen的生活筆記本》表示，本周狂下雨，基本上她衣服都丟烘衣機，但也有一些質料不適合烘乾，就會靠4招來救援，如下：

首先是「延長脫水時間」，多脫幾分鐘，衣服含水量少很多，後面烘或晾都更快乾；第二招是「移至室內，並開啟除濕機」，乾得快又不怕縮水，是最穩的做法。

第三招，沒有除濕機的話，也可曬在室內，用電風扇對著衣服吹，一樣能加速乾燥；第四招「局部沒乾的小秘訣」，可以用吹風機吹，或拿熨斗燙一燙，但記得用熨斗的話不要開蒸氣，不然水氣又回去了。

最後，陳映如也提醒一個小細節，晾衣時長的放外側、短的放內側，通風比較好、乾得也比較快，還能避免潮濕味。文章曝光後，也有網友加碼分享，「除濕機+循環扇，效率更高喲」。

關於未來天氣部分，氣象署指出，光復節3天連假於明（24日）開跑，東北季風盤據，今天和明天北海岸、宜蘭、大台北山區仍有豪大雨，周六降雨較緩，不過周日又有一波東北季風增強，迎風面北部、東北部降雨再起，且持續到下周二，未來一周氣溫偏涼。