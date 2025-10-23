ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買家是黃仁勳？中工曾喊話「唯有陶朱能匹配他」

「陶朱隱園」17樓戶以總價12億元成交，每坪成交單價將近400萬元，創下國內住宅市場最高單價紀錄。（圖／報系資料庫）

▲「陶朱隱園」17樓戶以總價12億元成交，每坪成交單價將近400萬元，創下國內住宅市場最高單價紀錄。（圖／CTWANT資料庫）

圖文／CTWANT

北市旋轉超豪宅「陶朱隱園」終於開胡了！今(23)日中工董事會下午召開董事會，正式通過68號17樓處分案，交易總價達12億元，每坪成交單價將近400萬元，創下國內住宅市場最高成交單價紀錄。由於該案今年正式開賣，中工3月時曾表示將想辦法與當紅炸子雞輝達執行長黃仁勳接觸，如今買家是誰，令人好奇。

「陶朱隱園」在完工7年後，終於出現首筆非關係人交易，中工今公告以總價12億元，售出高樓層的17樓戶附帶4個車位，雖然公告中並未明載交易坪數，也因基於隱私保護已簽署保密協定，購買者資訊無法透露，但不論如何，換算單價都必然超過前央行總裁彭淮南設下的300萬元防線，推高台灣房價的天花板。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「陶朱隱園」螺旋向上與高度綠化的獨特外觀，讓該案成為信義計畫區最吸睛的地標，然而因過去未公開銷售時，外傳單坪要價超過600萬元，高出民眾對台灣房價的理解，考驗市場接受度，對潛在買家而言，出手恐被放大檢視，因此長期沒有成交消息傳出。

近年威京集團歷經風波，「陶朱隱園」今年3月宣布正式開賣，中工曾透露，賞屋量大增4倍，每週約8~10組買家賞屋，買方以金融、傳產、高科技產業的企業主為主。當時中工也喊話，「台灣唯有『陶朱隱園』能跟他的身份匹配！」把眼光望向輝達執行長黃仁勳，更想辦法透過關係與黃接觸，而如今終於成交，是哪位富豪成為屋主令人好奇。

陳定中分析，富豪憂心樹大招風成為輿論焦點，所以透過保密協議保護自身。事實上，層峰買家極度重視隱私，對置產行為曝光多半有所芥蒂，尤其「陶朱隱園」長期都是鎂光燈的焦點，若沒有做好萬全的保密準備，也不容易說服買家出手。

陳定中指出，「陶朱隱園」締造台灣房價新紀錄，對國內冷淡以久的豪宅市場而言，可說是一劑強心針，但時值政府打炒房的敏感時刻，房價天花板一口氣從300萬推升到將近400萬，推測豪宅貸款的信用管制放鬆的時間點，恐怕會比預期來得延遲。

至於現金入袋是否減緩資金壓力，中工表示，雖然高樓層的單價相較預期低，不過將可望解決現金流；後續還有幾戶正在洽談中，不排陸續成交。

