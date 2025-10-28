不再是六都唯一沒捷運！　藍線最快2026動工「東區、永康受惠」

▲台南捷運藍線綜合規畫報告10月正式獲行政院核定，宣告台南第一條捷運藍線定案，不再是六都唯一沒捷運的城市。（圖／台南市交通局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南捷運藍線綜合規畫報告10月正式獲行政院核定，宣告台南第一條捷運藍線定案，不再是六都唯一沒捷運的城市，力拼2026年底前動工，房仲統計，沿線以永康、東區成交量最高，將成為「雙引擎」帶動沿線房市成長。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市交通局表示，第一期藍線行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路，沿線共設置10座車站及1座仁德機廠，採用國內首見「高架跨座式單軌系統」，具有工期短、節省建設成本、景觀衝擊低等特性，適應台南特殊城市發展紋理背景。

台南市市長黃偉哲指出，捷運藍線全長約8.39公里，北起大橋、南至文化中心，支線銜接仁德機廠，行經東區、永康區與仁德區等精華地段，預定2026年底動工，工期約6年。完工後，台南不再是六都唯一沒有捷運的城市。

永慶房產集團根據實登統計藍線沿線經過的行政區房市，以永康、東區交易量最大，分別達946、762筆，東區平均單價達27.3萬元、為沿線最高，永康區以25.3萬元緊追在後。

行政區 交易量(件) 平均總價(萬元) 平均單價(萬元/坪) 中西區 409 991 26.2 北區 551 1013 25.7 永康區 946 1023 25.3 東區 762 1147 27.3 南區 410 936 22.4 仁德區 216 1069 24.4

▲台南捷運沿線行政區近一年交易價量。資料來源：永慶房產集團、實價登錄。（ETtoday製表）

永慶不動產台南小東南紡加盟店總經理蔡武霖表示，捷運通車前後，往往是房價起漲的關鍵期，「目前東區、永康區住宅均價仍在2字頭後段，藍線動工後有機會逐步推升至3字頭，帶動整體市區房市再升溫。」

蔡武霖指出，2區有不少屋齡25~30年的中古大樓，總價約千萬元出頭，屬剛性自住族最容易接受的價位帶，「捷運題材將優先反映在『預售屋與5年內新成屋』市場，新案行情可望率先上揚。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒