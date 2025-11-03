中國房市銷售下滑、房價連跌3年　財經媒體：市場陷入惡性循環

▲中國房市土地冷清、房價也在跌，一線城市救市效果有限。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

根據最新統計資料顯示，中國房地產市場仍陷低迷，不僅開發投資減少，商品房的銷售面積與金額也同步下滑，跌幅均創下近年新高。業界分析指出，房地產調整態勢短期內恐難逆轉。

中國國家統計局公布的數據顯示，今年前3季全國房地產開發投資為人民幣6兆7706億元（約新台幣29兆元），比去年同期減少13.9%；其中住宅投資為5兆2046億元，下降12.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

財經媒體《城市財經》21日於微信公眾號發文指出，這波房地產投資的萎縮幅度，是自2021年以來最大的一次。自2022年4月以來，房地產開發投資已持續呈現負成長，且從2025年4月開始，跌勢再次進入兩位數下跌階段，顯示市場回暖無望。

除了投資低迷外，土地市場也顯示寒意。中國財政部資料指出，2024年全年的土地出讓收入為4兆8699億元，較2021年高峰期銳減44%；而今年前3季僅收2兆2302億元，進一步下探。

在銷售方面，1至9月新建商品房銷售面積比去年同期減少5.5%，住宅部分下跌5.6%；銷售總額則達6兆3040億元，年減7.9%，其中住宅銷售金額下降7.6%。

《城市財經》指出，自2021年以來，無論是銷售面積還是金額，皆未曾恢復成長。去年跌幅雖一度縮小，但今年4月出現轉折，跌勢重新擴大，兩項數據皆創下今年最大降幅。

報導同時提到，9月出現今年以來首度「70個城市中古屋價格全線下跌」的情況，顯示市場壓力持續增加。雖然自8月起，北京、上海、深圳等地相繼推出救市措施，但截至目前效果有限，一線城市房價仍走跌。

《城市財經》21日的文章分析，第4季即使再推出新一輪政策，也難以扭轉房地產持續調整的趨勢。中國房價已連跌超過三年，而居民收入也同步縮水，投資與購屋信心下滑，使市場陷入惡性循環。

文章最後指出，「當房價下調的同時，民眾的收入也在下降」，在這樣的大環境下，即使有資金者也趨於觀望，導致房地產市場持續陷於低谷，短期內恐難見止跌跡象。