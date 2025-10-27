家樂福關店再+1！21年老店傳年底熄燈　在地人崩潰：以後去哪補貨

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

家樂福青海店傳出將於年底熄燈，結束長達21年的營運歷程。(圖／翻攝自FB，家樂福青海店-offical）

▲家樂福青海店傳出將於年底熄燈，結束長達21年的營運歷程。(圖／翻攝自FB，家樂福青海店-offical）

圖文／CTWANT

台中西屯區知名量販據點「家樂福青海店」近期傳出將於年底歇業，引發地方關注與討論。若消息屬實，這間陪伴在地消費者21年的24小時營業店，將成為家樂福今年全台第五家關閉的門市，也讓不少民眾感嘆「一個時代真的要結束了」。

家樂福青海店自2004年9月13日開幕以來，一直是西屯青海商圈的重要據點，鄰近住宅區及主要幹道，地段條件良好，多年來以24小時營業模式，成為不少市民深夜採買、家庭購物的首選。而據《三立新聞網》報導指出，近期網路流傳該店租約不再續約，將於年底熄燈，連帶同棟大樓內的連鎖火鍋品牌「大喜鍋」也將同步結束營業。

目前台中市共有9間家樂福量販分店，其中青海店與德安店為僅有的兩間24小時營業門市。若青海店熄燈成真，將是中部地區24小時量販服務網絡的一大變動。

不少網友在社群平台上發文表示不捨：「青海店是我大學時期的回憶」、「半夜補貨的地方要沒了」、「從西屯搬到沙鹿都還會開車回來買」、「青海商圈真的很熱鬧，希望不要變成空城」、「又一間熟悉的老店撐不下去，好可惜」。

根據經濟部商業司「商工登記公示資料查詢系統」資料，青海店營運至今已達21年。該棟大樓土地位置優越，早成為建商關注目標，市場傳言未來可能規劃轉型為商辦或住宅開發案，若屬實，青海店將如同其他老字號量販門市走入歷史。

家樂福方面對此傳聞則回應表示：「若有確定消息，會正式對外公告。」今年家樂福已陸續關閉四間門市，包括營運31年的桃園首店（3月）、嘉義北門店（9月22日）、北投店（9月底）及竹北店（營運28年，預計本月底關閉）。若青海店確定歇業，將成為2025年第五家熄燈門市。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台中西屯區知名量販據點「家樂福青海店」近期傳出將於年底歇業，引發地方關注與討論。若消息屬實，這間陪伴在地消費者21年的24小時營業店，將成為家樂福今年全台第五家關閉的門市，也讓不少民眾感嘆「一個時代真的要結束了」。

