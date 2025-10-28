ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

傳統旺季只剩13建案進場　台中市全年推案大減1500億

▲▼史密斯華倫斯基Smith & Wollensky牛排館，CBD時代廣場,鳥瞰,七期,單元二 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市全年總推案金額較去年創高的5796億元，直接少了1500億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「風大雨大、能閃則閃」，台中市不動產開發公會根據市場動態，再度下修推案金額為4200億元~4300億元，較去年創高的5796億元，直接少了1500億元、年減逾25%，據市調顯示，第4季推案主要靠聯聚及遠雄、興富發、冠德、富華新、順天等上市櫃建商撐場。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

受到政府打房政策影響，房市急凍，台中市預售屋交易量不但年減8成，傳統推案旺季的9月，全市更只有13件新案進場，創下歷史同期新低，公會指出，去年9月份台中市推案總金額752.2億元，推案戶數達3050戶，但後續遭919金龍風暴襲擊，台中市推案金額與戶數隨即呈現斷崖式下滑。

累計前3季台中市推案金額3343億元，與去年同期4348億元相比，已經少了1005億元，推案動能明顯放緩，第4季依舊偏向保守。

台中第4季房市，最大單一建案為七期地標豪辦「聯聚中衡大廈」，預計12月進場，規劃坪數60~130坪，總銷超過220億元，約占全市1/5案量。遠雄建設推案集中在第4季，台中機捷特區推出的「遠雄樂元」總銷128億元，另位於14期重劃區、總銷32億元的「遠雄丰尚」，規劃坪數在27~38坪，預計11月進場。

興富發旗下潤隆建設位於水湳經貿園區、中央公園第一排的「當代一邸」豪宅案，總銷約90億元，業界推估，每坪單價約落在85～95萬元。

冠德建設位於崇德路三段總銷75億元「裕毛屋案」，採先建後售預計11月公開。機捷特區有總銷80億元和峻建設「松竹敦富」打著機捷特區4字頭，吸引不少買盤觀望。

北區則由誠邑築建設27億元「崇德新案」打頭陣，規劃76戶，坪數35~45坪，另外北屯首購天堂則是富華創新以總銷20億元太原路「澐光」為代表。

▲▼史密斯華倫斯基Smith & Wollensky牛排館，CBD時代廣場,鳥瞰,七期,單元二 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不動產業界共識「風大雨大、能閃則閃」，也是造成推案量驟減的原因。（圖／記者陳筱惠攝）

順天建設仍重壓重劃區，位於單元四黎明路、永春東路「NEVERLAND夢·島」，規劃坪數26～36坪，戶數166戶，總銷40億元。

萬和廣告總經理卓慶能認為：「台中房市面臨明顯的降溫趨勢，尤其是在政策調控與市場心理雙重影響下，買方更趨於觀望。推案量的減少並非單純景氣疲軟，而是建商策略調整的結果，包括延後推案、採先建後售，以及大案集中延後推動，以降低風險並保護利潤空間。」

另外，代銷業者更是私下直言：「政策面決定房市，房價要下修到符合市場期待不容易，再從政府角度來看，政策上也不太會鬆綁，尤其房地產不是輸出型的商品，業界共識『風大雨大、能閃則閃』，也是造成推案量驟減的原因。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：台中市房市房價建商預售屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二　在地：還有1字頭

南台灣產業版圖再添重量級投資！電子製造服務大廠「和碩聯合科技」28日正式於高雄開幕「亞灣數位轉型研訓基地」，打造南台灣第一研發中心，周邊除和碩，包括鴻海、信驊科技也都來了，信義房屋專家表示，大駁二範圍已成為科技巨頭新據點，區域房價明顯回升。

9分鐘前

為第三間房卡貸！長孫想賣嘉義祖厝「老家炸鍋」嘆：被罵丟臉

有網友表示，朋友在台北工作，預售屋將交屋卻卡貸，因名下掛著嘉義的老透天、為長孫承接的祖厝。一名網友表示，銀行要他先清償前屋房貸，否則第三間貸款成數與年限都不佳，親戚又無人接手，動念出售卻被老家罵「丟臉、不孝」而上網求助。

21分鐘前

12億「陶朱隱園」買方是誰？　豪宅專家：本土企業家機率低

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」終於賣掉1戶，總價12億元，買方究竟是誰成為焦點。精通豪宅市場的大師房屋董事長陳建慶認為，買方身價基本上要有百億、千億元水準，推測具科技業背景的機率高，此外也高機率具國際背景，較不熟悉台灣媒體等生態。

2小時前

不再是六都唯一沒捷運！　藍線最快2026動工「東區、永康受惠」

台南捷運藍線綜合規畫報告10月正式獲行政院核定，宣告台南第一條捷運藍線定案，不再是六都唯一沒捷運的城市，力拼2026年底前動工，房仲統計，沿線以永康、東區成交量最高，將成為「雙引擎」帶動沿線房市成長。

3小時前

傳統旺季只剩13建案進場　台中市全年推案大減1500億

「風大雨大、能閃則閃」，台中市不動產開發公會根據市場動態，再度下修總推案金額為4200億元~4300億元，較去年創高的5796億元，直接少了1500億元、年減逾25%，據市調顯示，第4季推案主要靠聯聚及遠雄、興富發、冠德、富華新、順天等上市櫃建商撐場。

5小時前

12億「陶朱隱園」不是最狂！　女董砸13.7億買「文華苑」居總價之冠

「陶朱隱園」17樓戶以12億元交易，但並不是史上單筆成交總價最高的豪宅。5年前，龍巖集團女董KELLY LEE以法人名義，豪砸13億7400萬元買下松山區豪宅「文華苑」次頂樓2戶，權狀廣達700坪。

6小時前

屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒炭屋底價剩448萬

西屯區的中科生活圈中古屋行情，隨著工程師進駐不斷上揚。位於西屯路三段上、屋齡34年社區的3樓戶，因清償債務而淪落法拍市場。該物件總面積31坪，底價開出448萬元，讓單價來到14萬元，但專家仍持保留態度。

6小時前

綠美圖、會展中心都開了　水湳「又貴又大」地上權仍流標

位於台中市西屯區水湳經貿園區核心地段、備受矚目的6、8地號土地，今（28）日開標無人投標，這已是該地段土地連續2次流標。儘管地點緊鄰水湳會展中心、綠美圖與中央公園，具備完整建設題材，但市場仍因地價高、開發條件嚴苛與市場氛圍保守而望之卻步。

7小時前

火車站5分鐘、捷運站15分鐘　龜山房仲帶路「500萬首購熱區」

許多雙北客外溢到桃園買房，首選龜山，像是A7重劃區近年就吸納大量年輕首購族。龜山房仲表示，下龜山，也就是龜山舊市區也是非常夯的選擇，總價500~600萬元就能成家，該區除了生活機能齊全，距離桃園火車站僅需3~5分鐘、捷運迴龍站只需15分鐘。

9小時前

【廣編】五股洲子洋核心再添新亮點　「芳洲漾」主打裝潢三房

在城市尋找一處既享受便利生活，又能擁抱自然陽光的家，是許多人的夢想。「芳洲漾」以全新落成之姿，讓人實現這個願望！三房含裝潢與冷氣，只需帶上行李，便能即刻展開新篇章。空間規劃高效實用，結合豪宅級的採光與通風，讓每一天都充滿明亮與舒適。

10/27 17:17

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

全台首家「海底撈個人鍋」選址高..

12億「陶朱隱園」不是最狂！　..

汐止麥當勞撤出2年半回來了！　..

準備交屋！她跟房東談退租「心境..

35歲上班族買房後崩潰！　房價..

家樂福關店再+1！台中清海店傳..

七期千坪BMW保養廠基地倍增　..

屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒..

老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉..

不再是六都唯一沒捷運！　藍線最..

ETtoday房產雲

最新新聞more

童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二..

長孫想賣嘉義祖厝「老家炸鍋」嘆..

12億「陶朱隱園」買方是誰？　..

不再是六都唯一沒捷運！　藍線最..

傳統旺季只剩13建案進場　台中..

12億「陶朱隱園」不是最狂！　..

屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒..

綠美圖、會展中心都開了　水湳「..

火車站5分鐘、捷運站15分鐘　..

五股洲子洋核心再添新亮點　「芳..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366