傳統旺季只剩13建案進場　台中市全年推案大減1500億

▲台中市全年總推案金額較去年創高的5796億元，直接少了1500億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

「風大雨大、能閃則閃」，台中市不動產開發公會根據市場動態，再度下修推案金額為4200億元~4300億元，較去年創高的5796億元，直接少了1500億元、年減逾25%，據市調顯示，第4季推案主要靠聯聚及遠雄、興富發、冠德、富華新、順天等上市櫃建商撐場。

受到政府打房政策影響，房市急凍，台中市預售屋交易量不但年減8成，傳統推案旺季的9月，全市更只有13件新案進場，創下歷史同期新低，公會指出，去年9月份台中市推案總金額752.2億元，推案戶數達3050戶，但後續遭919金龍風暴襲擊，台中市推案金額與戶數隨即呈現斷崖式下滑。

累計前3季台中市推案金額3343億元，與去年同期4348億元相比，已經少了1005億元，推案動能明顯放緩，第4季依舊偏向保守。

台中第4季房市，最大單一建案為七期地標豪辦「聯聚中衡大廈」，預計12月進場，規劃坪數60~130坪，總銷超過220億元，約占全市1/5案量。遠雄建設推案集中在第4季，台中機捷特區推出的「遠雄樂元」總銷128億元，另位於14期重劃區、總銷32億元的「遠雄丰尚」，規劃坪數在27~38坪，預計11月進場。

興富發旗下潤隆建設位於水湳經貿園區、中央公園第一排的「當代一邸」豪宅案，總銷約90億元，業界推估，每坪單價約落在85～95萬元。

冠德建設位於崇德路三段總銷75億元「裕毛屋案」，採先建後售預計11月公開。機捷特區有總銷80億元和峻建設「松竹敦富」打著機捷特區4字頭，吸引不少買盤觀望。

北區則由誠邑築建設27億元「崇德新案」打頭陣，規劃76戶，坪數35~45坪，另外北屯首購天堂則是富華創新以總銷20億元太原路「澐光」為代表。

▲不動產業界共識「風大雨大、能閃則閃」，也是造成推案量驟減的原因。（圖／記者陳筱惠攝）

順天建設仍重壓重劃區，位於單元四黎明路、永春東路「NEVERLAND夢·島」，規劃坪數26～36坪，戶數166戶，總銷40億元。

萬和廣告總經理卓慶能認為：「台中房市面臨明顯的降溫趨勢，尤其是在政策調控與市場心理雙重影響下，買方更趨於觀望。推案量的減少並非單純景氣疲軟，而是建商策略調整的結果，包括延後推案、採先建後售，以及大案集中延後推動，以降低風險並保護利潤空間。」

另外，代銷業者更是私下直言：「政策面決定房市，房價要下修到符合市場期待不容易，再從政府角度來看，政策上也不太會鬆綁，尤其房地產不是輸出型的商品，業界共識『風大雨大、能閃則閃』，也是造成推案量驟減的原因。」

