雙北水岸新門戶！6960坪雙單元開發　漢皇River Sky翻轉城市天際線

▲漢皇集團主導的大陳雙單元系列開發正式啟動，首推單元6「漢皇River Sky」以36層SRC地標之姿，改寫水岸天際線。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

新北市近年積極推動都市更新，其中被視為雙北門戶指標地段的「永和大陳社區」，因得天獨厚的地理位置，備受各界關注。隨著7大公辦都更單元陸續啟動，70年歷史的老舊街區正迎來蛻變，將翻轉城市天際線，躍升為水岸新地標。

▲▼永和,大陳社區,公辦都更,仁愛公園,綠寶石河濱公園,台北市一橋之隔,空拍。（圖／ETtoday資料照）

▲永和大陳社區位於新店溪畔，緊鄰綠寶石河濱公園。（圖／ETtoday資料照）

財經專家田大全指出，永和大陳地區有悠久的歷史脈絡，是老永和人的生活核心。此次公辦都更規模廣達2萬4千坪，是雙北少數同時具備河岸景觀、生活機能與交通便利，並以整體都市設計、防災、留設公益性設施等更高維度的規劃，成就了國內首屈一指的公辦都更示範基地。

▲▼北捷,頂溪站,台北捷運中和新蘆線。（圖／記者姜國輝攝）

▲捷運頂溪站，一站進北市。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

▲▼臺北捷運,萬大線,永平國小站。（圖／記者姜國輝攝）

▲萬大線永平國小站預計2027年底完工通車。

位於雙北精華交界的永和大陳社區，由於開發時間早，生活圈成熟完善、交通條件到位，區域價值難以複製。田大全進一步說明，社區坐擁頂溪站、未來萬大線永平國小站雙捷運匯流，一橋即可抵達台北公館以及大安、中正區。周邊還有遠近馳名的樂華夜市、比漾廣場、仁愛公園與綠寶石河濱公園，兼具都會便利與河岸綠意。

▲▼永和,樂華夜市。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼樂華夜市、比漾廣場商圈機能成熟。

▲▼永和,比漾廣場。（圖／記者姜國輝攝）

永和地狹人稠，新案長期供不應求，區域房價易漲難跌，也讓大陳都更案的市場期待值持續拉高。田大全分析，水岸第一排的優越立地條件，加上公辦都更、政府對實施者有著嚴謹的評選標準與把關機制加持，尤其是在地品牌建商的規劃下，對首購與換屋族來說，更是「地段＋品牌＋都更紅利」三重優勢並存的稀有機會。

▲▼永和,仁愛公園。（圖／記者姜國輝攝）

▲永和仁愛公園。

漢皇集團主導的大陳單元6、單元7整體開發案近期正式啟動，雙單元系列開發面積共6,960坪，打造雙地段連續街廓，首先推出單元6的「漢皇 River Sky」，將以36層SRC國際水岸地標之姿，改寫永和城市尺度。

▲▼漢皇集團,漢皇River Sky,永和大陳社區,公辦都更。（圖／記者姜國輝攝）

▲大陳單元6、單元7整體開發案近期正式啟動。

全案規劃申請黃金級綠建築、銀級智慧建築與耐震標章認證，社區採超低建蔽率設計，預留上千坪綠地與植栽，並附設幼兒園空間，讓生活、教育與自然完整結合。產品主力為中小坪數2至4房，滿足首購及換屋族需求。目前推出訂簽88萬起超值限量方案，輕鬆付款，大幅降低購屋門檻。

▲▼永和,大陳社區,公辦都更,仁愛公園,綠寶石河濱公園,台北市一橋之隔,空拍。（圖／ETtoday資料照）

▲永和大陳社區坐擁便利盡享河景，區域價值難以複製。（圖／ETtoday資料照）

從老舊街區到水岸新門戶，永和大陳社區是都市更新的典範。「漢皇River Sky」描繪宜居藍圖，以景觀機能雙滿分、保值潛力再加分的姿態，穩坐區域焦點，成就繁華與休憩的理想生活。

詳細資訊：https://go.hiyes.tw/8c946r

關鍵字：永和大陳社區漢皇集團漢皇River Sky公辦都更都市更新雙北門戶水岸地標天際線頂溪站

