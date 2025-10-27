大統第三代罕現身　宣布與日本HIRAMATSU打造奢華度假園區

▲大統集團27日宣佈與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU（Hiramatsu Inc.） 正式簽署合作備忘錄（MOU），大統集團第三代、大立集團董事吳冠威(左)難得公開現身。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

大統集團27日宣佈與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU（Hiramatsu Inc.） 正式簽署合作備忘錄（MOU），大統集團第三代、大立集團董事長吳冠威也罕見出席，他透露，首波合作亮點位於大立A館，明年Q3開設義式餐廳，未來也將在屏東車城開發度假園區。

繼唐吉軻德、無印良品最大店進駐大立商圈後，又有重量級品牌進駐。大統集團第三代、大立集團董事吳冠威27日罕見公開露面，他透露，大統與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU（Hiramatsu Inc.） 即將合作，根據雙方規劃，首波合作亮點將落腳高雄大立A館，預計明年Q3開設義式餐廳，帶來品牌最具代表性的精緻料理與服務體驗。

未來也將在屏東開發度假園區，引入餐廳、咖啡廳與度假酒店等業態，並延伸婚禮顧問及宴會服務，打造從城市到度假的完整生活鏈。

HIRAMATSU創立於1982年，特色是將餐飲藝術延伸至住宿體驗，經營25間頂級餐廳，不乏知名米其林餐廳，與精品度假酒店，HIRAMATS社長三須和泰指出，此次與大統的合作為目前海外首店，投資金額暫不透露。

▲大統與日本知名餐旅品牌HIRAMATSU（Hiramatsu Inc.）即將合作，預計明年Q3開設義式餐廳。（圖／記者張雅雲攝）

吳冠威表示，這次合作除開設餐廳外，雙方將攜手前進屏東，打造全台首座結合餐飲、旅宿與高爾夫運動的度假園區，預計2030年Q4完工啟用，將成為南台灣最具代表性的「食旅生活地標」。

該度假園區舊址為大統集團旗下的「大統立高爾夫球場」，目前已停止營業，該球場位於屏東車城，將融入HIRAMATSU最擅長的「Fine Dining × Hospitality」文化，打造出兼具國際美學與在地風情的度假酒店。

至於大統百貨和平店，自從2019年開始出清改裝迄今，遲遲未能恢復營業，對未來規劃，吳冠威透露，現階段有多家日本飯店、商場都有可能進駐，還在洽談中，大統集團百貨事業部董事長張銘池則指出，目前先以餐廳開發為第一優先。

