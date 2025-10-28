綠美圖、會展中心都開了　水湳「又貴又大」地上權仍流標

▲位於台中市西屯區水湳經貿園區核心地段、備受矚目的6、8地號土地，今（28）日開標無人投標，該地段土地連續2次流標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市西屯區水湳經貿園區核心地段、備受矚目的6、8地號土地，今（28）日開標無人投標，該地段土地連續2次流標。儘管地點緊鄰水湳會展中心、綠美圖與中央公園，具備完整建設題材，但市場仍因地價高、開發條件嚴苛與市場氛圍保守而望之卻步。

根據市府公告，水湳6、8地號屬於經貿生態園區內的商業用地，合計占地約3.86公頃，使用分區為水湳經貿園區第二種經貿專用區，擁有建蔽率80%、容積率500%高使用強度，採設定地上權70年方式招商；除可開發旅館、複合式商場。

經歷首次流標，市府透過都市計畫通盤檢討，增列商辦等多元用途，且可分開投標等方式，提升開發彈性與誘因。建商大佬則坦言：「若採地上權開發，銀行融資成數低、回收期長，投資報酬不如購地自建，因此儘管區位優勢明顯，但實際出手意願仍低迷。」

▲水湳園區近期大型建設如「綠美圖」與「水湳會展中心」皆進入啟用階段。（圖／記者陳筱惠攝）

但值得注意的是，水湳園區近期大型建設如「綠美圖」與「水湳會展中心」皆進入啟用階段，周邊「中央公園特區」房市新案開價直逼七期。業界普遍認為，未來若政府願意調整招商條件、放寬權利金或地價設定，仍有機會吸引品牌開發商進場，讓水湳真正成為台中新入口。

春耕不動產總經理張維良分析：「除了價格問題，也因水湳經貿園區後續發展期比較長，目前不論是財團、傳產、開發商都會等一段時間，才會想出手，尤其中部傳產多，這波關稅影響下不少業者都受到影響，而北部由高科技業領軍，相對商業氣息比較好。」

業內人士指出，不論是地上權或是土地標售，都是「景氣櫥窗」是一個相當重要的觀察指標，這1年來市府的3次標售，標脫率都處於低水準，皆不高於2成，加上大型地上權如經貿段、中央市場等接連失利，且罕有建商出手，預期年底前景氣都仍難有突破。

