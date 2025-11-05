ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

國產署釋出7處國有地助攻社宅　歷史地標北投「華僑會館」也入列

▲▼財政部國有財產署,財政部國產署,國產署。（圖／翻攝自財政部）

▲國產署釋出7處閒置國有地。（圖／翻攝自財政部）

記者董美琪／綜合報導

財政部國有財產署日前表示，為協助中央推動社會住宅政策，近期提供7處經機關檢討後已無公用需求的閒置國有不動產，洽請內政部國土管理署評估興辦社宅可行性。這些土地分布於台北市、新北市、桃園市與台中市，合計面積逾2.2萬平方公尺，盼能加速活化利用、回應居住需求。

國產署指出，近3年來平均每年接管約1903公頃各機關已無使用需求的國有不動產，並持續配合盤點，優先提供國家住宅及都市更新中心（住都中心）作為社宅興辦基地。

以新北市新店區為例，國家中醫藥研究所原經管的15筆國有土地及4棟建物，曾被監察院指閒置多年未活化，基地面積約5789平方公尺，主要為機關用地、部分屬商業區。國產署於今年接管後，已提供內政部國土署評估作為社宅基地之可行性。

國產署表示，本次釋出的7處標的中，台北市有2處。其一為交通部觀光署經管的北投區國有住宅區不動產，即原「華僑會館」，土地面積6716平方公尺、建物面積約1萬4682平方公尺，位於北投溫泉區。該案原規劃作為旅遊服務中心與展演空間，經檢討後認無公用需求。另一處為台北市政府警察局經管的士林區土地，面積3868平方公尺，地方民眾陳情盼提前拆除地上建物，規劃興建停車塔或社宅，國土署評估後認為具社宅興建可行性。

此外，新北市另有汐止、蘆洲兩處標的，分屬新北市警察局及國立台灣師範大學經管；桃園市中壢區則有空中大學經管的國有土地一筆；台中市部分，北屯區與北區各有一處，分別由台灣體育大學及台中一中經管。

國產署強調，接管各機關已無使用需求的閒置國有不動產後，將優先提供作為社宅等中央政策用途，以同步提升國家資產效益與國民生活品質，實現宜居與永續發展的願景。不僅回應社會期待，也能有效提升國有資產運用效能。

關鍵字：國有土地社會住宅財政部國產署華僑會館社宅

【沙坑變貓砂盆】貓貓挖半天解放還不忘撥沙！

