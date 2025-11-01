ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

周杰倫也逛過的「惡作劇天堂」　靠2類玩具屹立新崛江40年

記者張雅雲／高雄報導

走近「頑皮族整人玩具」，門口有隻碩大的黑色猩猩，堪稱鎮店之寶，一站就是40年，老闆娘丁明黛笑稱，它的頭髮被客人揪過無數次，嘴裡被塞過不知多少支菸，甚至好幾次差點被抱走，但見證整人玩具產業的起落興衰，也成為許多高雄人青春記憶裡的一部分。

▲▼ 整人玩具 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「頑皮族整人玩具」門口有隻碩大的黑色猩猩，一站就是40年。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於新堀江商圈，平日的下午人潮依然絡繹不絕，丁明黛回憶，她小時候出國時，看到在日本的百貨公司專櫃裡擺的整人玩具，其中一個電鑽玩具要價台幣1000多元，在40多年前堪稱天價。

▲▼ 整人玩具 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新堀江「頑皮族」開幕，成為台灣最早的整人玩具專賣店之一。（圖／記者張雅雲攝）

但她毫不遲疑一口氣買回所有整人玩具，「那時就想，要是在台灣開家這樣的店該有多好？」1986年、她在20歲時完成兒時夢想，新堀江「頑皮族」開幕，成為台灣最早的整人玩具專賣店之一，早期連周杰倫都曾來買過彩色假髮，吳宗憲、康康也來出過外景。但產業變化之快，讓她不得不調整。

早期整人玩具，許多現在已成絕響。「有沒有聽過『煙炮』？在香菸裡塞火藥，抽到第3口突然炸開。」丁明黛笑說：「那是我從德國帶回來的，但現在火藥管制，不能賣了。」還有「抽了會夾手的口香糖」，外包裝是青箭口香糖，當年也相當熱賣，但現在有品牌侵權考量，也已經停售。

丁明黛透露，40年來歷久不衰的整人玩具，始終是那些能讓人驚聲尖叫的經典款，像是會電人的系列，永遠是銷售冠軍，還有打開洋芋片罐子，突然跳出來的蜘蛛或蛇，驚嚇類玩具40年來歷久不衰。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲40年來歷久不衰的整人玩具，始終是那些能讓人驚聲尖叫的經典款。（圖／記者張雅雲攝）

要在網路時代生存，丁明黛有自己的哲學。「第一要專業，第二品質一定要好。」就拿吹不熄的蠟燭來說，她直接聯絡工廠，要求加厚蠟燭棉芯、調整配方。「工廠說一次要訂1萬個才做，我要壓幾10萬貨款還要租倉庫。每次我都現場示範，網路版吹了馬上熄，自行開發的怎麼吹都不熄，客人馬上知道差別。」

店裡1000多種商品，約1/5自己生產。「像『作弊72招』的書，打開就飛出東西嚇人。」甚至連蜘蛛盒也是精密設計，「蜘蛛跳出來的線有多長，甩出去會不會碰到手，太長太短都不行，設計一定要剛剛好，讓人嚇得把盒子一丟。」但代價不小，她租了3個倉庫放商品，「但這樣才會跟別人不一樣，客人在網路上找不到。」

像萬聖節到了，裝扮的衣服很流行，大家都到店裡買。她說：「現在小北百貨、九乘九、家樂福都有賣，營業額就掉下來了。」她的應對之道就是，「都是外面買不到。」她指著店裡的大型狼人道具透露，「它有聲光效果的獨特性，這種東西只有我們有。」

▲▼ 整人玩具 。（圖／記者張雅雲攝）

▲店裡1000多種商品，約1/5自己生產。（圖／記者張雅雲攝）

40年來新堀江曾經出現過許多整人玩具店，但都一家家倒了。「因為他們沒有辦法出新商品。」丁明黛直言：「如果只是看蝦皮賣什麼就進什麼，淘寶紅什麼就賣什麼，客人為什麼不直接在淘寶買？」如果網路都找得到，而且可能更便宜，實體店怎麼活？」

她坦言：「我不批發、不賣給別店，所以我的商品外面買不到。」尤其實體店要生存，不能只賣商品。「客人來了，我們會先嚇他。」她說：「自己被嚇到了，才會感受到朋友被整的感覺。」這種體驗式消費是網路永遠無法取代。

  整人玩具店小檔案
位置 高雄新堀江
創業 1986年
特色 全台最早的整人玩具專賣店之一
營業時間 40年
現況 營業中，店面盤讓
開價 980萬

▲整人玩具店小檔案。（ETtoday製表）

在新堀江40年，丁明黛坦言她搬了9次家，「每個房東看到人潮多，就覺得生意好然後漲房租。」她說：「其實很多人只是好奇來看，不一定會買。」但20年前，她在現址買下該店，「那時在這地段買店面要很大決心，但買下來就安心了。」

今年剛好60歲的丁明黛開始思考退休，她坦然地說，她想盤讓店面，找一個接班人，不只是接1間店，而是延續幽默文化，雖然店已經開40年，「但整人的心、想惡作劇的心永遠不會變。」

