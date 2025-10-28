12億「陶朱隱園」買方是誰？　豪宅專家：本土企業家機率低

▲全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」終於賣掉1戶，總價12億元，買方究竟是誰成為焦點。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」終於賣掉1戶，總價12億元，買方究竟是誰成為焦點。精通豪宅市場的大師房屋董事長陳建慶認為，買方身價基本上要有百億、千億元水準，推測具科技業背景的機率高，此外也高機率具國際背景，較不熟悉台灣媒體等生態。

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」先前終於開胡了，中工（2515）公告出售17樓戶，300坪加4車位，成交總價12億元，拆算單價近400萬元。

這戶買方是誰，成為近日討論焦點，麻吉大哥黃立成就被點名，但隨即他也在網上否認此謠言。

大師房屋董事長陳建慶認為：「黃立成買『陶朱隱園』的機率本來就不高，他已坐擁緊鄰的『琢白』頂樓戶，那已是非常頂級的房子，實在不需要再去買一間。」

陳建慶認為：「『陶朱隱園』買方身價至少要百億、千億元等級，且推估具科技業、國際背景的可能性高，台灣本土企業家的可能性較低。」

陳建慶說明：「『陶朱隱園』是全台焦點，因此買方可能是國際人士，比較不了解台灣的媒體生態。」另一方面，他表示：「『陶朱隱園』的成交價高，買方可能也會成為國稅局關切重點。」

至於價格與銷況，陳建慶表示：「早在半年前，『陶朱隱園』喊出單價300多萬正式銷售時，我就提出銷售一定會開始動，這已是相對很有誠意、合理的價位。」

但陳建慶認為：「即便『陶朱隱園』以每坪300多萬元銷售，但總價還是高，加上政府與媒體的壓力，且幾乎完全沒有鄰居，恐怕要忍受未來10幾年都是裝潢工地的狀況，銷售還是會很辛苦。」不過他也強調：「只要賣超過一半時，後面就會跑很快了。」

▲陳建慶今（28日）出席晴天大師旅行社結盟記者會後，接受媒體訪問。（圖／記者項瀚攝）

